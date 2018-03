NDR Info mit neuem Bestwert

Hamburg (ots) - NDR Info erzielt in der MA 2018 Audio I einenneuen Bestwert: Bei der Tagesreichweite (Montag bis Freitag) steigertsich das Informationsprogramm des NDR auf 4,9 Prozent gegenüber 4,7Prozent in der letzten MA. Besonders eindrucksvoll ist dieSteigerungsrate in Schleswig-Holstein von 6,2 auf 6,9 Prozent.657.000 Menschen ab 14 Jahre schalten täglich NDR Info ein.Dr. Arno Beyer, Stellvertretender NDR Intendant: "NDR Infoinformiert schnell und aktuell, kompakt und zuverlässig - auch mitlängeren Formaten, Gesprächssendungen und Analysen. Immer mehrMenschen im Norden wissen die Vorzüge dieses wortgeprägten Programmszu schätzen - Qualität setzt sich durch."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.:040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell