NDR Info erreicht neuen Bestwert

Hamburg (ots) - Rekordwert für NDR Info: Mit einer Tagesreichweitevon 5,4 Prozent legt das Programm zum fünften Mal in Folge zu underzielt das beste Ergebnis seit seiner Gründung. NDR Info bleibtzugleich das erfolgreichste Informationsprogramm im Norden. Hierbeträgt der Vorsprung zum Deutschlandfunk jetzt 2,5 Prozentpunkte.718.000 Menschen bundesweit schalten täglich das Programm ein - soviele wie noch nie und noch einmal 19.000 mehr als bei der vorigenMedia-Analyse.Lutz Marmor, NDR Intendant: "NDR Info ist weiter auf Erfolgskurs.Die Hörerinnen und Hörer haben offensichtlich ein Bedürfnis nachverlässlicher Information. Die Mischung aus Aktualität,Hintergründen, Analysen und Gesprächssendungen stimmt. Wer wissenmöchte, was im Norden und in der Welt wichtig ist, schaltet ein."Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA Audio 2019 I fürNorddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audioPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell