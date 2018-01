NDR Fernsehen gewinnt weiter Zuschauer - bundesweit meistgesehenes Drittes

Hamburg (ots) - Das NDR Fernsehen hat im vergangenen Jahr nochmalsZuschauer hinzugewonnen und ließ 2017 im Norden erstmals Sat.1 hintersich. Bundesweit war das NDR Fernsehen im vergangenen Jahr erneut dasmeistgesehene Dritte Programm.3,49 Millionen Menschen in Norddeutschland haben 2017 täglich dasNDR Fernsehen eingeschaltet. Das ist der beste Wert seit 2010. ImVergleich zu 2016 sind noch einmal 10.000 Menschen hinzugekommen.Auch der Jahres-Marktanteil im Norden ist leicht gestiegen. Er liegt2017 bei 7,7 Prozent. Damit gehört das NDR Fernsehen im Norden jetztzu den vier meistgesehenen Programmen - nach dem ZDF, dem Ersten undRTL. Erstmals lag das Programm vor Sat.1. Im Vergleich der Dritten inihren jeweiligen Sendegebieten erreicht das NDR Fernsehen erneut denzweiten Platz hinter dem MDR Fernsehen (9,6 Prozent Marktanteil).Auch bundesweit hat das NDR Fernsehen noch einmal zugelegt: 2017schalteten täglich im Schnitt 7,92 Millionen Menschen das NDRFernsehen ein, das waren 400.000 mehr als im Vorjahr. Der Marktanteilstieg um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Mit diesem Wert liegt dasNDR Fernsehen erneut an der Spitze der Dritten Programme der ARD.Zudem gehört es damit weiterhin zu den Top 10 der bundesweitmeistgesehenen Programme.Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Mit der Eröffnungder Elbphilharmonie, dem G20-Gipfel, der Bundestagswahl, sowie zweiLandtagswahlen im Norden war 2017 ein ereignisreiches Jahr. Auch fürunser Programm! Es freut mich, dass die Menschen dem NDR Fernsehenvertrauen, wenn es um verlässliche Informationen geht."Die erfolgreichsten Einzelsendungen 2017 gab es am 11. Januar, denEröffnungstermin der Elbphilharmonie in Hamburg. Allein dasEröffnungskonzert zog bundesweit 2,36 Millionen Zuschauer an, imNorden sahen 880.000 Menschen zu. Auch ein anderes Ereignis in derHansestadt stieß auf äußerst großes Interesse: der G20-Gipfel. ImNorden sahen 3,76 Millionen Menschen die Sendungen im NDR Fernsehen,die das Geschehen beim und rund um den Gipfel abbildeten, bundesweitwaren es 8,71 Millionen Menschen. Das NDR Fernsehen informierte vom4. bis zum 9. Juli u. a. in elf "NDR//Aktuell extra"-Ausgaben überdas Geschehen. Insgesamt hatten die Sendungen zum G20-Gipfel im NDRFernsehen in Norddeutschland einen Marktanteil von 11,4 Prozent(350.000 Zuschauer), bundesweit von 3,1 Prozent (490.000 Zuschauer).Zu den Erfolgsgaranten zählten auch 2017 die regelmäßigenSendungen wie das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "Markt", dasGesundheitsmagazin "Visite" und die Vorabendsendung "DAS!". Einendeutlichen Zuwachs erzielten Unterhaltungssendungen wie "Die NDRQuizshow" (9,2 Prozent, plus 0,9 Prozentpunkte) und "Kaum zu glauben"(11,7 Prozent, ein Zuwachs um 0,7 Prozentpunkte). Auch dieNachrichtensendung "NDR//Aktuell" um 21.45 Uhr legte im Jahresschnittzu auf 8,7 Prozent Marktanteil, 0,2 Prozentpunkte mehr als imVorjahr.Die Regionalmagazine um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen hatten 2017 soviele Zuschauerinnen und Zuschauer wie noch nie: 1,16 MillionenMenschen schalteten im Schnitt täglich "Hallo Niedersachsen", das"Schleswig-Holstein Magazin", das "Nordmagazin" ausMecklenburg-Vorpommern oder das "Hamburg Journal" ein. Das sind nocheinmal 10.000 mehr als 2016. Auch der Marktanteil von 23,9 Prozentmarkiert einen neuen Bestwert (plus 0,8 Prozentpunkte). Die30-minütigen Landesmagazine um 19.30 Uhr laufen von Montag bisSonntag im NDR Fernsehen. Auch die von den Landesfunkhäusernverantworteten Reportagen und Magazine montags bis freitags um 18.15Uhr legten an fast allen Tagen zu. Sie erreichten im Schnitt 290.000Zuschauer und einen Marktanteil von 8,1 Prozent (2016: 280.000, 7,9Prozent Marktanteil).Auswertungszeitraum 1.1. - 31.12.2017Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell