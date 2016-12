Hamburg (ots) - "Same procedure as every year": Silvester ohne"Dinner for One" ist für viele wie ein Jahreswechsel ohne Bleigießen,Sekt und Feuerwerk. Damit niemand den Kult-Sketch um Butler James undMiss Sophie verpasst, steht er am letzten Tag des Jahres gleich vierMal auf dem Programm des NDR Fernsehens. Am Nachmittag um 15.25 Uhrläuft zunächst die in schwarz-weiß gedrehte Originalfassung. Um 17.40Uhr ist das 18 Minuten-Stück (voller Titel: "Dinner for One oder Der90. Geburtstag") in einer nachträglich kolorierten Version zu sehen.Um 19.40 Uhr und um 23.35 Uhr prostet Butler James der Jubilarinerneut in schwarz-weiß zu - wie immer in Vertretung der verstorbenenFreunde von Miss Sophie: Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral vonSchneider und Sir Toby. "Dinner for One" wird mit Untertiteln fürhörgeschädigte Menschen ausgestrahlt, die Schwarz-Weiß-Versionzusätzlich mit Audio-Deskription für Menschen mit Sehbehinderung.Diese Fassung ist am Silvesterabend auch zweimal im Ersten zu sehen:um 18.55 Uhr und um 0.30 Uhr.Der Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton undseiner Kollegin May Warden wurde im Mai 1963 beim NDR in Hamburgaufgezeichnet. Regie führte Heinz Dunkhase. Schon bei der Produktionsorgte die Story um einen Butler, eine Lady, viel Alkohol und einTigerfell im legendären Studio B für heftige Lachanfälle im Publikum.Den regelmäßigen Sendeplatz zu Silvester bekam der Sketch erstneun Jahre später. Seit 1972 zeigt der NDR die Geburtstagsparty fürMiss Sophie regelmäßig zum Jahreswechsel. 1999 ließ der Sender denComedy-Klassiker behutsam nachkolorieren und zeigt diese Fassungseither neben der schwarz-weißen Originalversion. "Dinner for One"ist heute fester Bestandteil des Silvesterprogramms nicht nur in inallen Dritten Programmen der ARD, sondern auch bei vielenausländischen Fernsehsendern, insbesondere in Skandinavien. Bereits1988 wurde die Sendung im Guinness-Buch der Rekorde als "weltweit amhäufigsten wiederholte Fernsehproduktion" aufgeführt.Fotos bei www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationhttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell