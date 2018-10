NDR Elbphilharmonie Orchester mit Alan Gilbert auf Asien-Tournee

Hamburg (ots) - Bevor Alan Gilbert im September 2019 seinen Postenals neuer Chefdirigent antritt, führt er das NDR ElbphilharmonieOrchester bereits auf eine große Asien-Tournee. Bei insgesamt achtKonzerten in Schanghai, Kyoto, Kamakura, Nagoya und Tokiopräsentieren Gilbert und das Orchester vom 28. Oktober bis zum 8.November wichtige Werke des deutschen Kernrepertoires von Beethoven,Brahms, Bruckner, Wagner und Mahler. Der designierte Chefdirigent unddie Musikerinnen und Musiker bereiten sich damit auch intensiv aufihre künftige Zusammenarbeit in Hamburg vor.Auftakt der Reise sind zwei Konzerte in der Shanghai SymphonyConcert Hall, mit der das NDR Elbphilharmonie Orchester durch die2015 ins Leben gerufene "International Academy Hamburg-Shanghai" engkooperiert. Nach dem Gastspiel in China geht es weiter nach Japan, wodas NDR Elbphilharmonie Orchester bereits zum zehnten Mal gastiert.Die Musikerinnen und Musiker, die mit Alan Gilbert - damals in seinerFunktion als Erster Gastdirigent - schon 2005 in Japan waren, werdenin der Kyoto Concert Hall, in Kamakura, in Nagoya sowie dreimal inTokio auftreten. In der japanischen Hauptstadt wird das NDRElbphilharmonie Orchester sowohl die legendäre Suntory Hall als auchdie NHK Hall bespielen. Dort findet am 8. November das Finale derTournee statt. Ein Mitschnitt dieses Konzertes wird im Radio auf NDRKultur am 1. März 2019 zu hören sein.Rudolf Buchbinder und Anna Vinnitskaya statt Hélène GrimaudAls Solistin für die Asien-Tournee war ursprünglich Hélène Grimaudvorgesehen. Sie musste ihre Auftritte wegen einer Schulterverletzungleider absagen. Stattdessen wird der seit Jahrzehnten insbesonderefür seine Interpretationen der Werke der Wiener Klassik internationalgefeierte Pianist Rudolf Buchbinder am 29. Oktober in Schanghai, am1. November in Kyoto sowie am 2. November in Tokio als Solist inLudwig van Beethovens Viertem Klavierkonzert zu erleben sein. DieProgramme mit Maurice Ravels Klavierkonzert G-Dur am 7. November inNagoya und am 8. November in Tokio übernimmt die jungeAusnahmepianistin Anna Vinnitskaya.Das Tournee-RepertoireRichard WagnerVorspiel zum 1. Aufzug aus "Lohengrin"Ludwig van BeethovenKlavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58Maurice RavelKlavierkonzert G-DurGustav Mahler Adagio aus der Sinfonie Nr. 10 Fis-DurJohannes BrahmsSinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98Anton BrucknerSinfonie Nr. 7 E-DurDie Konzerte im ÜberblickSchanghai Symphony Concert HallSonntag, 28. OktoberWerke von Wagner, Mahler und BrahmsSchanghai Symphony Concert HallMontag, 29. OktoberWerke von Beethoven und BrucknerKyoto Concert HallDonnerstag, 1. NovemberWerke von Wagner, Beethoven und BrahmsTokio, Suntory HallFreitag, 2. NovemberWerke von Beethoven und BrucknerKamakura GeijutsukanSonnabend, 3. NovemberWerke von Wagner, Mahler und BrahmsTokio, Suntory HallSonntag, 4. NovemberWerke von Wagner, Mahler und BrahmsNagoya, Shimin KaikanMittwoch, 7. NovemberWerke von Wagner, Ravel und BrahmsTokio, NHK HallDonnerstag, 8. NovemberWerke von Wagner, Ravel und BrahmsPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell