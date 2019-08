NDR Bigband und Geir Lysne stellen das Programm der Saison 2019/2020 vor

Hamburg (ots) - Außergewöhnliche Programme und neue Ideen prägenauch das vierte Jahr der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischenChefdirigent Geir Lysne und der NDR Bigband. In der Saison 2019/2020gibt es die NDR Bigband in Hamburg erneut im Abo. Nachdem die neuaufgelegte Reihe im vergangenen Jahr auf große Resonanz gestoßen ist,kann sich das Publikum wieder auf zwei Auftritte im Großen Saal derElbphilharmonie sowie jeweils ein Konzert in der Fabrik und aufKampnagel freuen. Darüber hinaus setzt die NDR Bigband die 2017/2018mit Erfolg gestarteten "Studio Konzerte" im kleinen Sendesaal desLandesfunkhauses Niedersachsen in Hannover fort. Mit demJazzpianisten Alon Yavnai und dem Perkussionisten Joca Perpignantourt das Ensemble durch den Norden - von Verden in Niedersachsen bisnach Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Projekte bringendie NDR Bigband zudem nach Dänemark und Polen. Zu den musikalischenGästen gehören in dieser Saison unter anderem auch die in Dänemarklebende Perkussionistin Marilyn Mazur, der dänische Komponist undSaxofonist Lars Møller, der US-amerikanische Klarinettist MichaelMoore sowie der ehemalige Leiter der WDR Big Band, Michael Abene.Das AboIn der Elbphilharmonie Hamburg präsentiert der Norweger Geir Lysnesein Epos über die norddeutsche Küste: "Watt about", einmultimediales Werk zum Thema Wattenmeer. Noch weiter in den Nordenführt Lysne das Publikum mit seinem Projekt "Polar Soundscapes", dasdie Klangräume seiner Heimat feiert. Für das Programm "Percussion!"hat er die in Dänemark lebende Perkussionistin Marilyn Mazureingeladen und macht damit in der Fabrik Hamburg die physische Kraftder Trommeln erlebbar. Das Konzert "Apollo. A Bigband Guide To TheGalaxy", bei dem der dänische Saxofonist und Komponist Lars Møllerdas Thema "50 Jahre Mondlandung" auf Kampnagel in Hamburgausleuchtet, rundet das Abonnementprogramm ab.Die Studio Konzerte in Hamburg und HannoverDie "Studio Eins Konzerte" in Hamburg, kuratiert von Musikern derNDR Bigband, würdigen in der Saison 2019/2020 den Arrangeur SteveGray. Sein Piazzolla-Projekt und die Songs der Auvergne gelangen imRahmen dieser traditionsreichen Konzertreihe zur Aufführung. Außerdemwird der ehemalige Leiter der WDR Big Band, Michael Abene, zu Gastsein. Und der langjährige erste Posaunist der Band, Joe Gallardo,wird mit der NDR Bigband seinen 80. Geburtstag feiern. Mit vier"Studio Konzerten" im kleinen Sendesaal des LandesfunkhausesNiedersachsen ist die NDR Bigband auch in Hannover regelmäßigpräsent. Lars Møller wird dort ebenfalls mit "Apollo. A Bigband GuideTo The Galaxy" zu erleben sein, ebenso sind Steve GraysPiazzolla-Arrangements und seine "Songs of the Auvergne" zu hören.Darüber hinaus kommt der Klarinettist Michael Moore nach Hannover undstellt seine gemeinsam mit der NDR Bigband eingespielte CD vor.Die NDR Bigband auf TourZwei gute Bekannte der NDR Bigband, Alon Yavnai und JocaPerpignan, sind Gäste bei mehreren Konzerten im Norden: in Heide,Verden, Greifswald und Stralsund. Das 25-jährige Jubiläum der Musik-und Kongresshalle Lübeck feiert die NDR Bigband im Oktober mit einerAufführung von Geir Lysnes "Watt about - Concert for Jazzorchestraand moving pictures". Mit Lars Møllers Projekt "Ghandi revisited",das den dänischen Trompeter Palle Mikkelborg in den Fokus stellt,gastiert die NDR Bigband in Dänemark und anschließend in Hamburg. ImKontext des Jubiläums "100 Jahre Volksabstimmung über diedeutsch-dänische Grenze" ist 2020 zudem eine Kooperation mit einemdänischen Militärorchester geplant, die Musik dazu wird Peter Jensenschreiben. Auf Tour nach Polen - nach Krakau, Stettin, Kattowitz,Luslavice und Warschau - geht die NDR Bigband im November mit den inder Elbphilharmonie uraufgeführten und gefeierten Programmen "AboutPenderecki" und "My Polish heart".Discover music!Mit neuen Projekten in der Reihe "Discover Music!" geht die NDRBigband in der Saison 2019/2020 wieder auf kleine und großeBigband-Fans zu. Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethovenbereitet Rainer Tempel ein Konzertprogramm unter dem Motto "DieWahrheit über das Jazzleben des Ludwig van B." vor. Die Schultour derNDR Bigband führt im Winter 2020 durch fünf Hamburger Schulen, undauch beim Klangfest auf Kampnagel ist die NDR Bigband wieder dabei.Besonders wichtig ist dem Ensemble die Nachwuchsarbeit, aus diesemGrund präsentiert die NDR Bigband auch in dieser Saison diePreisträger des "Jugend jazzt"-Wettbewerbs Hamburg und beteiligt sicham Bigband-Wettbewerb der Bundesbegegnung "Jugend jazzt", der 2020 inHamburg im NDR stattfindet. Weitere Workshops und gemeinsame Konzertemit Jugend-Bigbands finden unter anderem in Neubrandenburg statt.Die Reihe "Jazz im NDR"In ihrer 62. Saison verspricht "Jazz im NDR" wieder siebenspannungsreiche Doppelprogramme. Auch die NDR Bigband ist 2019/2020erneut dabei: der israelische Pianist Omer Klein kommt mit seinemTrio, und die NDR Small Band - bestehend aus Musikern der NDR Bigband- spielt Musik ihrer Gitarristin Sandra Hempel. Das neueSaisonprogramm der legendären Reihe im Rolf-Liebermann-Studio zeigtinsgesamt, wie bunt die Landkarte des Jazz ist: Isfar Sarabskiverbindet Jazz mit den Traditionen Aserbaidschans. Bei Zoe Rahmanschimmern die bengalischen Vorfahren ebenso durch wie dieJazzmoderne. Der Spanier Pablo Martín Caminero fusioniert Jazz mitFlamenco. Der Norweger Trygve Seim bringt skandinavische Folklore mitOrnette Coleman zusammen und der Franzose Sylvain Rifflet huldigt demamerikanischen Minimalisten Moondog. Kaum ein Musiker schöpft aus demkulturellen Reichtum des Jazz auf beiden Seiten des Atlantiks sointensiv wie Altmeister Rolf Kühn. Die drei Österreicher vonInterzone zelebrieren mit ernsthaftem Spaß eine stilistischeHemmungslosigkeit. Und die Programme von Anat Cohen, Omer Avital undOmer Klein reichen vom brasilianischen Choro bis hin zum orchestralenJazz. In Daniel Erdmans Trio treffen sich Künstler aus Deutschland,Frankreich und England und beim Trio Ivoire XX die Spielkulturenmehrerer Kontinente. Zudem stellt Anna-Lena Schnabel in einemWorkshop ein Grenzen überschreitendes Projekt vor.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell