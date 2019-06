"NDR // Aktuell extra" zum Unwetter im Norden stark gefragt / Bestwert für "Kaum zu glauben! XXL" mit Kai Pflaume im NDR Fernsehen

Hamburg (ots) - Die Sendung "NDR // Aktuell - extra" zum Unwetterin Norddeutschland sahen am Sonnabend, 15. Juni um 20.15 Uhr 828Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer im Norden, das entspricht einemMarktanteil von 17,8 Prozent. Bundesweit verfolgten 1,454 MillionenMenschen die Sendung im NDR Fernsehen. Das entspricht einemMarktanteil von 6,6 Prozent.Die XXL-Sonderausgabe von "Kaum zu glauben!" um 20.25 Uhr hat miteinem Marktanteil von 14,7 Prozent im Norden ihren bisherigenBestwert erreicht. 708 Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer sahen denAuftakt der neuen Sendestaffel von "Kaum zu glauben!" im NDRSendegebiet. Deutschlandweit verfolgten 1,502 Millionen Menschen dieShow, was einem Marktanteil von 6,3 Prozent entspricht.Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "AktuelleInformation und starke Unterhaltung prägten gestern Abend das NDRFernsehen. 'NDR // Aktuell' versorgte die Norddeutschen kompetent mitNachrichten über das Unwetter. Der Erfolg von 'Kaum zu glauben'bestätigt, dass die Mischung von Unterhaltung und Spannung für dieganze Familie stimmt. Das ist erstklassiges Fernsehen ganz im Sinneunserer Zuschauerinnen und Zuschauer."NDR // Aktuell extra berichtete in der zehnminütigen Sendung überdas Unwetter im Norden. Heftige Gewitterfronten waren mit Starkregenund Hagel über Norddeutschland gezogen und hatten für Brände,umgestürzte Bäume und Überschwemmungen gesorgt.In "Kaum zu glauben!" begrüßt Kai Pflaume außergewöhnlicheMenschen mit verblüffenden Fähigkeiten oder erstaunlichenGeschichten. Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, StephanieStumph und Jörg Pilawa versuchen, diesen Geheimnissen auf die Spur zukommen. In eingespielten Filmen zeigt sich schließlich, ob dasQuartett mit seinen Vermutungen richtig lag. Sollte es dem Rateteamnicht gelingen, das Rätsel zu knacken, kann sich der Kandidat oderdie Kandidatin über einen Gewinn von 1000 Euro freuen."Kaum zu glauben!" ist ab Sonntagabend, 16. Juni jeweilswöchentlich um 21.45 Uhr zu sehen. "Kaum zu glauben!" ist eineProduktion des NDR Fernsehens in Zusammenarbeit mit der "Herr P.GmbH". Fotos: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationMail: presse@ndr.deTelefon: 040 / 4156 2300http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell