Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand fürNorddeutschland" hat nachhaltige Wirkung: Seit dem Aktionszeitraum imvergangenen Dezember sind noch einmal mehr als 350.000 Euro anSpendengeldern für Kinder und Familien in Not hinzugekommen. DasEndergebnis beträgt nach Schließung des Kontos nun 2.533.274 Euro und50 Cent. Das Geld geht zu 100 Prozent an Hilfsprojekte der Diakonieim Norden. Sie war Partner der letztjährigen NDR Benefizaktion undhat jetzt auch über die Verteilung der Spenden entschieden. Demnachkönnen in Niedersachsen Kinder und Familien in Not mit mehr als 1,1Millionen Euro unterstützt werden. Nach Schleswig-Holstein gehen rund535.600 Euro, nach Mecklenburg-Vorpommern rund 420.000 Euro und nachHamburg rund 465.400 Euro.Dirk Ahrens, Landespastor und Leiter des Diakonischen WerksHamburg: "Ich freue mich sehr über das tolle Spendenergebnis unddanke allen Spenderinnen und Spendern und natürlich auch dem NDR! Wirkönnen jetzt vielen Familien und Kindern noch besser helfen und sieunterstützen. Außerdem haben zahlreiche Menschen in Not aufgrund derBerichterstattung im NDR ihre Ängste überwunden und Kontakt zu unsaufgenommen. Auch deshalb ist die Aktion 'Hand in Hand inNorddeutschland' ein großer Gewinn!"NDR Intendant Lutz Marmor: "Die Spendensumme für unsereBenefizaktion ist noch einmal deutlich angestiegen: Das ist eine guteNachricht! Damit kann noch mehr Kindern und Familien in Not geholfenwerden. Ich danke nochmals allen Spenderinnen und Spendern herzlichfür ihre Hilfsbereitschaft und der Diakonie im Norden für dieerfolgreiche Zusammenarbeit für den guten Zweck."In Niedersachsen sollen durch die Spendengelder z. B. bis zu 20Kinder aus benachteiligten Familien zunächst für ein Jahr einMusikinstrument und kostenlosen Musikunterricht erhalten (Celle). ImProjekt "Trampolin" in Lüneburg bekommen Kinder suchtkranker Elterneinen Ort zum Austauschen, um ihre seelische und psychische Belastungzu mindern. Welche Projekte noch in dem Bundesland durch "Hand inHand für Norddeutschland" gefördert werden, entscheidet die DiakonieEnde April.In Schleswig-Holstein profitieren von den Spendengeldern 45diakonische Projekte. Sie unterstützen in Kiel unter anderem Kindervon drogenabhängigen oder psychisch kranken Eltern. In Bad Segebergwerden durch die Spenden Ferienfahrten für Familien möglich, die sichdas nicht leisten können. In Flensburg soll die Aktion Familien, indenen Mutter oder Vater psychisch erkrankt sind, bei Erziehungsfragenund der Lösung von Schwierigkeiten und Konflikten helfen.In Mecklenburg-Vorpommern bekommen 36 Hilfsprojekte der Diakoniefinanzielle Unterstützung. Das Spektrum reicht von der Realisierungeines Theaterprojektes für Kinder aus sozial benachteiligtenVerhältnissen und Kinder mit einer geistigen oder körperlichenBehinderung (Grevesmühlen) über den Aufbau einer Familien- undBegegnungsstätte im ländlichen Raum (Malchin) bis hin zu begleitetenerlebnispädagogischen Fahrten von Kindern in Not (Rostock undEggesin).36 geförderte Projekte sind es auch in Hamburg. Dazu gehören u. a.der Erlenbusch der Martha-Stiftung in Volksdorf: Dort wird ein"Garten der Sinne" für schwerst mehrfach behinderte Kinder angelegt.Der Diakonie-Margaretenhort kann Spendengelder für eineOstseefreizeit der jungen Müttergruppe Süderelbe nutzen, und dieGroßstadtmission der Diakonie schafft Instrumente für diemusiktherapeutische Arbeit mit schwersttraumatisierten Kindern an,die in ihren Familien Missbrauch und anderen Gewalterfahrungenausgesetzt waren.Für "Hand in Hand für Norddeutschland" hatten alle NDRRadioprogramme, das NDR Fernsehen und NDR.de im Dezember 2017 zweiWochen lang über Projekte für Menschen in schwierigen Situationenberichtet und zu Spenden aufgerufen.Weitere Informationen im Internet unter NDR.de/handinhand