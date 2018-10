Hamburg (ots) - Als Podcast: Sechs Folgen ab 30. Oktober immerdienstags um 17.00 Uhr auf www.NDR.de/täterunbekannt, in der NDR 2App, der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Im Radio: ab30. Oktober, immer dienstags nach dem "Kurier um 7" auf NDR 2Hinweise an: täterunbekannt@ndr2.de und über den Messenger in der NDR2 AppMit der zweiten Staffel von "Täter Unbekannt" zeichnet NDR 2 einender mysteriösesten Vermisstenfälle aus Norddeutschland nach undversucht, neue Spuren zu finden. In sechs Folgen rekonstruieren AnoukSchollähn und Thomas Ziegler die jahrelange Ermittlungsarbeit derPolizei im Fall Katrin Konert und werten mehr als 50 Stundengeführte Interviews mit Angehörigen und Zeugen aus. Das Ergebnis isteine präzise nacherzählte True-Crime-Serie, die NDR 2 als Podcastpräsentiert sowie im Radio sendet. Auch die PolizeiinspektionLüneburg in Kooperation mit dem LKA Niedersachsen hofft auf neueHinweise in dem Fall und setzt ab sofort eine neue Ermittlungsgruppeein.Ab Dienstag, 30. Oktober, wird die Serie wöchentlich zuerst alsPodcast veröffentlicht. NDR 2 sendet zwei Stunden später immerdienstags eine Folge von "Täter Unbekannt" nach dem "Kurier um 7"(kurz nach 19.00 Uhr). Bonusmaterial wie z. B. längereInterview-Versionen mit Familienangehörigen und Freundinnen vonKatrin Konert, Fotos und Videos von den Orten des Geschehens sowieFotos und Briefe der Vermissten finden die Nutzerinnen und Nutzer aufwww.NDR.de/täterunbekannt.Seit Anfang 2001 wird Katrin Konert vermisst: Am frühen Abend des1. Januar verlässt die damals 15-Jährige die Wohnung ihres Freundesin Bergen/Dumme im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Katrin Konertversucht, eine Mitfahrgelegenheit nach Hause - ins 13 Kilometerentfernte Groß-Gaddau - zu finden. Mehrere Zeugen sehen das Mädchenan diesem Abend, doch es kommt nie zu Hause an. Die Polizei überprüftFreunde, Bekannte und Nachbarn, fahndet nach dem Fahrer eines dunklenPKW, verfolgt Spuren ins Rotlicht-Milieu und zu einer Sekte inBergen.Trotz umfangreicher und intensiver Ermittlungen fehlt bis heute -17 Jahre nach dem Verschwinden - jede Spur von Katrin Konert. DieFamilie der Verschwundenen hat in all den Jahren die Hoffnungtrotzdem nicht aufgegeben, dass das Schicksal ihrer Tochteraufgeklärt werden kann. Umso wichtiger ist es für sie und für diePolizei, dass "NDR 2 - Täter Unbekannt" über den Fall berichtet: Esist vermutlich eine der letzten Chancen, dass dieser Vermisstenfallnach so langer Zeit doch noch mit Hilfe der Öffentlichkeit aufgeklärtwerden könnte. Hörerinnen und Hörer können Hinweise direkt an die NDR2 Autoren unter täterunbekannt@ndr2.de und über den Messenger in derNDR 2 App schicken.Mit der zweiten Staffel von "Täter Unbekannt" geht NDR 2 neueWege: Gemeinsam mit der Hörspiel- und Featureredaktion des NDR habendie Autoren Erzählweise und Produktionsform der Serie im Sinne desGenres Podcast entwickelt. Aufbau und Sounddesign sind auf diedirekte und kompakte Fallschilderung abgestimmt, die die Hörerinnenund Hörer mit auf Spurensuche nimmt.Anouk Schollähn, geboren 1976 in Offenbach am Main, arbeitet seit2002 bei NDR 2. Sie präsentiert Nachrichten und die NDR 2 Kuriere,außerdem ist sie Autorin für das NDR Fernsehen. Im Herbst 2015 hatsie gemeinsam mit Thomas Ziegler die erste Staffel "NDR 2 - TäterUnbekannt" realisiert.Thomas Ziegler, geboren 1964 in Berlin, arbeitet seit 1994 beimNDR. Als Mitglied der Schlussredaktion von NDR 2 verantwortet er seit2002 das laufende Programm. Vorher war er im Bereich Nachrichten undAktuelles bei N-JOY tätig. Im Herbst 2015 hat er gemeinsam mit AnoukSchollähn für die erste Staffel "NDR 2 - Täter Unbekannt" den Fallder bis heute vermissten Inka Köntges aus Hannover recherchiert.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell