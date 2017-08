NDR 2 und Hannover 96 verlängern Kooperation

Hamburg (ots) - NDR 2 bleibt exklusiver Medienpartner von Hannover96. Das Programm und der Verein haben ihre Medienpartnerschaft imBereich Marketing und Promotion vorzeitig verlängert. Der Vertrag istzwischen Hannover 96 und der NDR Media GmbH, der Werbetochter desNDR, bis zum Ende der Saison 2019/2020 geschlossen worden. Finanziertwird die Zusammenarbeit nicht aus Geldern des Rundfunkbeitrags,sondern aus Werbeeinnahmen. Die journalistische Unabhängigkeit desNDR bleibt unberührt.Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk: "Zwei starke Markenmit großer Akzeptanz in Niedersachsen. Hannover 96 und NDR 2 passengut zusammen. Wir freuen uns, auch nach dem Wiederaufstieg in die 1.Liga mit dem Traditionsclub Hannover 96 verbunden zu bleiben."Martin Kind, Präsident Hannover 96: "NDR 2 ist der Sender inNiedersachsen und sehr gut aufgestellt beim Thema Bundesligafußball.Das ist eine gute Basis, um weiterhin die Marke 96 im Nordenerfolgreich zu entwickeln. Deshalb freue ich mich über dieseVerlängerung."Kernstück der Kooperation bleibt die "NDR 2 Fanshow" vor denHeimspielen des Erstligisten in der Arena. NDR 2 wird die Zuschauerim Stadion auch in den kommenden Jahren auf die Spiele einstimmen undmit allen Infos rund um die Partien versorgen.Carsten Neitzel, Geschäftsführer der NDR Media GmbH: "Durch dieVerlängerung der Zusammenarbeit wollen wir die Position von NDR 2 alsNummer 1 im Norden weiter festigen. Die Kooperation hat sich alsPlattform zur Steigerung der Popularität des von uns vermarktetenProgramms bewährt".Felix von Löbbecke, Teamleiter von 96-VermarktungspartnerLagardère Sports: "Es freut uns, einen so populären und inhaltlichkompetenten Sender über weitere drei Spielzeiten als Exklusiv-Partnervon Hannover 96 präsentieren zu können. Die bisherige Dauer derPartnerschaft zeigt, die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit unddie hohe Anziehungskraft von Hannover 96."NDR 2 ist das meistgehörte Programm in Norddeutschland. Insgesamtschalten rund 2,7 Millionen Hörerinnen und Hörer täglich ein. Miteinem Wert von 802.000 Hörern pro Durchschnittsstunde gehört NDR 2 zuden zehn reichweitenstärksten Werbeprogrammen in Deutschland.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail:presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell