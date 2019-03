NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 bleiben die beiden meistgehörten Radioprogramme in Niedersachsen

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen bereits zum14. Mal in Folge die Plätze 1 und 2 in Niedersachsen. KlarerMarktführer im größten norddeutschen Bundesland ist erneut NDR 1Niedersachsen. Der Marktanteil beträgt 21,5 Prozent. NDR 2 kommt inNiedersachsen auf 16,3 Prozent. Auf dem dritten Rang platziert sichRadio ffn mit 13,0 Prozent Marktanteil, Antenne Niedersachsenerreicht 10,0 Prozent Marktanteil. Das ergab die jüngsteMedia-Analyse (alle Werte jeweils von Montag bis Sonntag).Lutz Marmor, NDR Intendant: "Die Ergebnisse der Media-AnalyseAudio sind für den NDR ein großer Erfolg. Ich freue mich über dasVertrauen der Hörerinnen und Hörer. Es ist alles andere alsselbstverständlich, dass NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 zum 14. Mal inFolge die Nummer 1 und Nummer 2 in der Hörergunst sind. Einbesonderer Glückwunsch geht an NDR 1 Niedersachsen - seit 26 Jahrendie Nummer 1 im Land."Mit seinem gesamten Angebot im Radio erreichte der NDR inNiedersachsen einen Marktanteil von 46,8 Prozent, alle Privatsenderkommen auf 40,6 Prozent.Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA 2019 Audio I fürNorddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audioPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel: 040-4156-2300presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell