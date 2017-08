Das NCOIC unterstützt die NATO bei der Sicherstellung von Interoperabilität in einem multinationalen IT-Netzwerk

Washington (ots/PRNewswire) - Das Network Centric OperationsIndustry Consortium gab bekannt, man werde gemeinsam mit NATO AlliedCommand Transformation an einer Initiative zur Verbesserung derInteroperabilitätsfähigkeit des Federated Mission Networking(https://en.wikipedia.org/wiki/Federated_Mission_Networking) (FMN)arbeiten, die zur Unterstützung der militärischen Führung undEntscheidungsfindung bei künftigen Einsätzen durch verbessertenInformationsaustausch entwickelt wird.Mithilfe der Interoperability Verification (https://www.ncoic.org/about-us/interoperability-services/interoperability-verification)(IV) Initiative wird das NCOIC den Nachweis der Interoperabilitätverschiedener Lösungen prüfen und untersuchen, ob sie dieAnforderungen von FMN erfüllen. Wenn FMN-Partner (die NATO, ihre 29Mitgliedsstaaten und Mission-Partner) bereits vor der Beschaffung vonProdukten und Dienstleistungen über diesen Nachweis verfügen, kanndies zu geringeren Kosten, weniger Verzögerungen und reduziertenRisiken bei der Entwicklung der FMN-Umgebung führen.Wenn FMN-Partner Produkte erwerben, die bereit vor dem Kaufzusammenarbeiten, können sie die mit der Integration verbundenInvestitionen verringern oder sogar vermeiden. Das NCOIC hatnachgewiesen, dass die Beseitigung von Interoperabilitätsproblemennach dem Kauf von Systemen die Anschaffungskosten um bis zu 40Prozent erhöhen kann.Die Beurteilung der Interoperabilität wird auf der Produktprüfungder Anbieter aufbauen, die im Rahmen von hochwertigenHerstellungsverfahren üblich ist. Das NCOIC wird dasIntegrationsrisiko dahin gehend überprüfen, wie gut dieProdukteigenschaften die Anforderungen von FMN an Interoperabilitäterfüllen, wie einfach das Produkt eingeführt werden kann und ob dieInteroperabilität unter den Teilnehmern möglich ist."Die Verifizierung durch das NCOIC wird Unternehmen dabei helfenzu verstehen, dass Interoperabilität eine Grundvoraussetzung ist unddass die Wahrscheinlichkeit, dass Produkte erworben werden steigt,wenn sie über entsprechende Prüfnachweise verfügen", sagte TipSlater, Chief Financial Officer des NCOIC. "Die Verifizierungverursacht keine nennenswerten Kosten und sie ermöglicht esUnternehmen, die Grundanforderungen an FMN-Interoperabilität zuerfüllen."Das NCOIC geht von Interesse bei Unternehmen in Europa und in denUSA aus, die Teil dieser Bestrebungen sein wollen, und erwartet, dassder Marktplatz durch weitere qualifizierte Anbieter größer wird, diealle FMN-Teilnehmer vertreten. Das Konsortium hat seineMitgliederkategorien neu gestaltet, um zusätzlichen Anbietern dieMöglichkeit zu bieten, an der Interoperability VerificationInitiative teilzunehmen. Am 13. September findet eineInformationsveranstaltung (http://www.ncoic.org/news-events/events)statt, bei der den Regierungen und Unternehmensleitern dieEinzelheiten vorgestellt werden.Die IV Initiative stützt sich auf die bereits seit fünf Jahrenbestehende Zusammenarbeit zwischen dem NCOIC (http://www.ncoic.org/)und der NATO bei der Schaffung von bereichsübergreifenderInteroperabilität(https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-domain_interoperability) zurUnterstützung der NATO Vision 2030. Im Jahr 2012 untersuchte dasNCOIC multinationale technische, kulturelle und Geschäftsthemeninnerhalb der NATO und empfahl ein sicheres, integriertesCloud-Umfeld zur Unterstützung von militärischen und zivilenAnwendern. Zuletzt erstellte das NCOIC eine Studie für NATO ACT(http://act.nato.int/), in der die "Kunst des Möglichen" für diemilitärische Führung im 21. Jahrhundert mithilfe bewährterindustrieller Praktiken beschrieben wird und Methoden, Prozesse undEmpfehlungen zu ihrer Umsetzung dargestellt werden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/550505/NCOIC_Logo.jpgPressekontakt:Diana Eastman+1-562-743-5551Diana.Eastman@ncoic.orgOriginal-Content von: Network Centric Operations Industry Consortium, übermittelt durch news aktuell