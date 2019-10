NCC: Das macht sprachlos!

NCC weist am 04.10.2019, 22:23 Uhr einen Kurs von 179.13 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt.

NCC haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,67 Prozent liegt NCC 1,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,42. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die NCC sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die NCC. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 220 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 26,44 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 174 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NCC liegt bei einem Wert von 17,1. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 108,99) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist NCC damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.