Die NBA und Sportradar schließen reichtungsweisende langfristige globale Partnerschaft ab

New York (ots) -- Sportradar ist im Rahmen einer erweiterten Vereinbarung der exklusive weltweite Anbieter von NBA-, WNBA- und NBA G-League-DatenDie National Basketball Association (NBA) und die Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD), das weltweit führende Sportechnologie-Unternehmen, das Sportfans und Wettkunden ein einzigartiges Erlebnis verschafft, haben gestern eine weitreichende, mehrjährige Partnerschaft unterzeichnet. Im Rahmen der Partnerschaft werden die NBA, die Women's National Basketball Association (WNBA) und die NBA G League die globalen und umfassenden Möglichkeiten von Sportradar nutzen, um ihr Angebot in den USA auszubauen, ihre internationale Präsenz zu vergrößern und die Fanbindung zu intensivieren. Diese neue Partnerschaft beginnt mit der NBA-Saison 2023/24 und beinhaltet für die NBA eine Kapitalbeteiligung an Sportradar.Die Vereinbarung mit der NBA, der WNBA und der NBA G League macht Sportradar weltweit langfristig zum exklusiven Anbieter von NBA-Daten, die den Fans in aller Welt ermöglichen, sich eng mit den drei Ligen zu verbinden. Sportradar wird weiterhin sowohl der autorisierte globale Anbieter von offiziellen NBA- und WNBA-Wettdaten als auch von Live-Videos von Spielen für internationale Sportwettenanbieter sein.Darüber hinaus umfasst die neue Partnerschaft erweiterte Vermarktungsrechte für die Nutzung von Spieler-Tracking-Daten. Sportradar wird ein dediziertes Team für Innovationen und die Weiterentwicklung des NBA-Fanerlebnisses aufbauen. Dazu gehört die Nutzung von Daten, um ein tieferes Verständnis und eine größere Wertschätzung für den Sport zu schaffen, sowie die Entwicklung neuer Daten- und Videoprodukten, um das Engagement der Fans zu steigern."Wir freuen uns, dass die NBA Sportradar als offiziellen Partner ausgewählt hat, gemeinsam mit der NBA wollen wir die weltweite Popularität und das rasante Wachstum dieses fantastischen Sports unterstützen", sagte Carsten Koerl, globaler CEO von Sportradar. "Basketball ist im Thema Popularität weltweit die führende US-Sportart und wir sind als Marktführer mit unserem technologischen Knowhow und unseren Branchenbeziehungen bestens aufgestellt, um die NBA bei der Unterhaltung ihrer Fans weltweit zu unterstützen."Koerl führte weiter aus: "Wir sind davon überzeugt, dass diese Vereinbarung zum profitablen Geschäft und zum weiteren Wachstum von Sportradar beitragen wird. Die verbleibende Restlaufzeit des bestehenden Vertrags und diese neue mehrjährige Vereinbarung geben uns die notwendige zeitliche Perspektive, um mit der NBA partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und spannende Lösungen in den Bereichen Teams, Wetten und Sportunterhaltung zu schaffen.""Sportradar war ein großartiger Partner für die Erschließung der globalen Sportwettenbranche durch die Liga", sagte Scott Kaufman-Ross, Senior Vice President, Head of Gaming & New Business Ventures, NBA. "Da dieser Markt immer bedeutender wird, freuen wir uns sehr, unsere Partnerschaft mit Sportradar auszubauen, um Daten und Erkenntnisse zu nutzen, mit denen wir weltweit neue Fan-Erlebnisse und Innovationen rund um die NBA schaffen werden."Die jetzt geschlossene Vereinbarung erweitert eine Zusammenarbeit, die im Jahr 2016 begann. 2016 gaben Sportradar und die NBA eine mehrjährige Partnerschaft bekannt, die Sportradar zum offiziellen Anbieter von Echtzeit-NBA-Ligastatistiken machte.Die NBA und Sportradar werden auch zukünftig bei den besten Lösungen zum Schutz der Integrität der Spiele zusammenarbeiten. Dazu gehört auch der Einsatz des Universal Fraud Detection System (UFDS) von Sportradar zur weltweiten Überwachung von Wettaktivitäten und -trends.Im Laufe des Jahres 2021 hat Sportradar Verträge über die Datenrechte mit führenden Ligen und Dachverbänden aus fünf der populärsten Sportarten der Welt geschlossen, darunter die Union of European Football Associations (UEFA), der Internationale Tennisverband (ITF), der International Cricket Council (ICC), die National Hockey League (NHL) und die NBA.Über SportradarSportradar ist das weltweit führende Unternehmen für Sporttechnologie, das Sportfans und Wettkunden ein einzigartiges Erlebnis bietet. Das 2001 gegründete Unternehmen hat eine einzigartige Position an der Schnittstelle zwischen Sport-, Medien- und der Wettbranche und bietet Sportverbänden, Nachrichtenmedien, Verbraucherplattformen und Sportwettenanbietern eine Bandbreite von Lösungen, die ihr Wachstum fördern. Sportradar beschäftigt mehr als 2.300 Vollzeitmitarbeiter in 19 Ländern auf der ganzen Welt.Das Engagement des Unternehmens für exzellenten Service, Qualität und Zuverlässigkeit macht es zum vertrauensvollen Partner von mehr als 1.600 Unternehmen in über 120 Ländern und zum offiziellen Partner der NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA, ICC und ITF. Es deckt jährlich mehr als 750.000 Veranstaltungen in 83 Sportarten ab. Mit vertrauensvollen Branchenbeziehungen definiert Sportradar nicht nur das Erlebnis für Sportfans neu, sondern schützt auch den Sport durch seine Integrity Services Division und setzt sich für ein integritätsorientiertes Umfeld für alle Beteiligten ein.Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Sportradar finden Sie unter: www.sportradar.com.Über die NBADie NBA ist ein globales Sport- und Medienunternehmen, das auf vier professionelle Sportligen aufbaut: die National Basketball Association, die Women's National Basketball Association, die NBA G League und die NBA 2K League. Die NBA und der Internationale Basketballverband (FIBA) betreiben außerdem gemeinsam die Basketball Africa League (BAL). Die NBA verfügt über eine große internationale Präsenz mit Spielen und Programmen in 215 Ländern und Territorien in mehr als 50 Sprachen und Merchandising-Artikeln, die in mehr als 100.000 Geschäften in 100 Ländern auf sechs Kontinenten verkauft werden. Zu Beginn der Saison 2021-22 standen 121 internationale Spieler aus 40 Ländern auf dem NBA-Kader. Zu den digitalen Angeboten der NBA gehören NBA TV, NBA.com, die NBA App und der NBA League Pass. Die NBA hat eine der größten Social-Media-Communities der Welt geschaffen, mit 2,1 Milliarden Likes und Followern weltweit auf allen Liga-, Team- und Spielerplattformen. 