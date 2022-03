NÄHEN TRIFFT DIE ZUKUNFT

Nashville, Tennessee, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -PFAFF® creative icon™ 2 läutet die neueste und technisch anspruchsvollste Ära des Nähens einStellen Sie sich vor, Sie geben einer Nähmaschine mündliche Anweisungen und beobachten, wie sie in Echtzeit reagiert. Oder stellen Sie sich eine Maschine vor, die vorhersagen und lernen kann, wie die Person, die sie gerade benutzt, näht, und die dann entsprechend funktioniert.Die PFAFF® creative icon™ 2, die ab dem 22. März 2022 erhältlich sein wird, ist die erste Nähmaschine, die mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet ist, um Leistung zu erbringen und sich an die Bedürfnisse der Nähenden anzupassen – daran, was und wie sie nähen. In echter KI-Manier ist das PFAFF® creative icon™ 2 darauf ausgelegt, ständig nach Perfektion zu streben und mit jeder Aufgabe auf kühne, neue Weise intelligenter zu werden. Sie wartet sehnsüchtig auf die Sprachbefehle und die Fantasie des Menschen, der mit ihrer Hilfe näht. Es handelt sich um eine der technologisch fortschrittlichsten Maschinen in der Branche. Kompatibel mit Alexa, anderen Sprachassistenzsystemen und mySewnet™-Apps, kann die Maschine Funktionen aktualisieren, Vorlagen herunterladen, Designs zwischen Geräten übermitteln und vieles mehr. Mit Sprach- und Nähfußerkennung, Stichvorhersage, Steuerung durch Sprachbefehle und einem aktiven virtuellen Nähassistenzsystem auf dem digitalen Bildschirm führt diese Maschine das Nähen in ein neues High-Tech-Zeitalter.Die Spitzentechnologie der PFAFF® creative icon™ 2 Spitzentechnologie hilft den Nähenden, präzise Stiche (einschließlich Stickereien) zu erzielen, selbst bei Verwendung der schwierigsten Garne. Eingebaute Sensoren messen die Stoffdicke, um die benötigte Fadenmenge zu regulieren und ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ober- und Unterfaden zu erreichen. Die Ergebnisse sind auf beiden Seiten des Stoffes perfekt. Die ultrastarke Beleuchtung und die hohe Stechleistung von 150 Newton sorgen in Kombination mit der Grundplatte für mehr Stabilität, weniger Vibrationen und eine hervorragende Sicht. Dank des eingebauten Projektors, der Kamera und des Touchscreens können Sie sich die Motive vor dem Nähen ansehen und erhalten sofortige Hilfe bei der Positionierung des Motivs. Die Zeiten des Zählens und Erratens von Stichzahlen sind vorbei.Dean Brindle, CMO von SVP Worldwide, der Muttergesellschaft von PFAFF®, sagt, dass die Funktionen und technologischen Durchbrüche der Creative Icon™ 2 die Vorstellungskraft übersteigen. „Es handelt sich um die erste und einzige Nähmaschine der Welt mit eingebauter Spracherkennung. Die Steuerung durch Sprachbefehle bietet Nähenden mehr Flexibilität, Kreativität und Zeitersparnis. Die Maschine ist in der Lage, mit den Nähenden zusammenzuarbeiten, und das große interaktive Display fungiert als virtueller Assistenzsystem, das das gesamte Projekt anpasst und unterstützt. Die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz sind eine erstaunliche technologische Leistung, die die Tradition des Handwerks in Ehren hält."Eine weitere bahnbrechende Funktion, der creative™ Embellishment Attachment, ist der erste dieser Art. Damit können Bänder, Perlen, Schnüre oder Kordeln direkt und präzise auf den Stoff gestickt werden, während der Aufsatz das Material an seinen Platz führt. Es ist das erste Gerät in der Branche, das diese Funktion bietet. Mit dem Multifunktionsfußschalter haben die Menschen, die die Maschine nutzen, die Kontrolle über ein Projekt, indem sie mit ihren Füßen verschiedene Funktionen der Maschine aktivieren, wie z. B. Fadenschneiden oder Rückwärtsnähen.Weitere Informationen zur PFAFF® creative icon™ 2 finden Sie unter www.pfaff.com. Hochauflösende Bilder der Maschine finden Sie in diesem DROPBOX LINK (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3461223-1&h=1219467083&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3461223-1%26h%3D3823510980%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252Fzpnm8rtba9i325w%252FAAA5gEXwbJJDfgGdFpIjWPVMa%253Fdl%253D0%26a%3DDROPBOX%2BLINK&a=DROPBOX+LINK).INFORMATIONEN ZU PFAFF®Die PFAFF® Nähmaschinen sind die weltweit führenden Präzisionsmaschinen, die sich Näherinnen und Näher wünschen, da sie auf eine lange Geschichte von herausragendem Design und Technik zurückblicken können. Die Marke PFAFF® blickt auf mehr als 160 Jahre Nähtradition zurück und konzentriert sich auf die kontinuierliche Entwicklung und Entwicklung hochwertiger Näh- und Stickmaschinen. Die PFAFF® Maschinen, die als Perfektionisten des Handwerks bekannt sind, bieten auch den anspruchsvollsten Näherinnen und Nähern ein Höchstmaß an Präzision, Kontrolle und Individualität. PFAFF® Maschinen sind Katalysatoren für passionierte Näher und Näherinnen und liefern in allen Bereichen des Nähens Ergebnisse von höchster Qualität. 