Das NAVIC 400 von CICLO setzt neue Maßstäbe in der Fahrrad-Navigation / Gerät anschalten, losfahren, mühelos am Ziel ankommen - auch offline (FOTO)

München (ots) - Laut einer im März 2020 veröffentlichten repräsentativen Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nutzen inzwischen 51% aller Deutschen regelmäßig Navigationsapps - sowohl für ausgedehnte Fahrradtouren als auch für den täglichen Gebrauch. Der Griff zur digitalen Streckenführung ist inzwischen fast zur Normalität geworden, dementsprechend vielfältig ist auch das Angebot auf dem Markt. Einer der Innovationsführer im Bereich Fahrradcomputer, E-Bike Sensorik und Navigation ist seit vielen Jahren das Münchner Familienunternehmen CICLO. Mit dem Navigationsgerät NAVIC 400 hat CICLO kürzlich ein neues Referenzprodukt für Bike-Computer auf den Markt gebracht: Modernste Navigationstechnik, 4-Zoll Touchscreen, intuitives Bedienen und alle erdenklichen Messdaten auf einen Blick - das leistungsstarke NAVIC 400 setzt nicht nur durch sein minimalistisches Design und intuitives Handling neue Maßstäbe in der Sparte der Navigationsgeräte.Größter Touchscreen für vollen ÜberblickDer druckempfindliche Touchscreen mit seinen 4 Zoll ist der bislang größte Bildschirm im Segment der Fahrradnavigation und lässt sich selbst bei diffusem Umgebungslicht exakt ablesen. Je nach Vorlieben kann der Benutzer das Display individuell konfigurieren bzw. personalisieren. Reine Navigationsfunktion, Kombi-Anzeige mit Geschwindigkeit oder verbleibender Wegstrecke, die Einstellungen benötigen nur ein paar Berührungen des resistiven Touchscreens oder der insgesamt 5 Tasten. Die robuste Qualität des NAVIC 400 und seine Funktionenvielfalt kann die Anforderungen verschiedenster Fahrradfahrertypen bedienen - vom Alltagspendler über den Genussradler bis hin zu den Wandertourenfahrern. Der 3000 mAh starke Akku ist ca. 10 Stunden und damit für einen ausgedehnten Ausflug oder mehrere Trainingssessions voll funktionsfähigOfflinenutzung der Navigation und unkompliziertes DatenmanagementDie Darstellung und Wegweisung auf dem Bildschirm lehnt sich an die aus dem Auto an, z.B. bei der Nachhause-Funktion: Bei Aktivierung wird sofort der schnellste Weg zur Heimatadresse gewiesen. Unterwegs zeigt ein großer Pfeil permanent die Richtung sowie kommende Richtungswechsel an. Im puren Navigationsmodus wird der jeweilige Kartenausschnitt mit allen wichtigen Details der Umgebung dargestellt, natürlich inklusive deutlicher Richtungsangabe.Ebenfalls im Navi-Komfort-Paket: Die "Tourenvorschlag-Funktion". Bei Eingabe eines Start- und eines Zielortes wird eine Route errechnet, deren Profil der Nutzer zuvor bestimmen kann. Maximale Distanz, Höhenmeter und die Art des Untergrunds können zum gewünschten Streckenprofil hinzugefügt werden und als Ergebnis erstellt das NAVIC 400 eine ultimative Überraschungstour. Routen von Freunden oder aus externen Portalen verarbeitet das NAVIC 400 per gpx-Datensatz ebenso mühelos: Einfach mit dem Datenkabel aufspielen und die "externe Tour" ist im Tourenverzeichnis gespeichert und sofort abrufbar. Die Karten und die Navigation funktionieren offline, d.h. kein Wenn und Aber auch an den entlegensten Winkeln. Ein weiterer Vorteil des NAVIC 400 ist sein Kartenmaterial, ein Mix aus Open Street Map und Falk: Im Kaufpreis sind alle regelmäßigen Kartenupdates enthalten, also nie wieder zahlen für Karten- und Software-Updates.Über CICLO:CICLO, früher CicloSport, startete 1978 mit einer Serie von Fahrraddachträgern und später mit Fahrradcomputern bzw. Tachos. Heute bietet der Spezialist für E-Bike-Sensorik, Navigation und Trainingscomputer aus Gräfelfing bei München ein breites Programm für Fahrradprofis und -enthusiasten sowie Freizeitsportler an: Von den CicloMaster Fahrradcomputern bis hin zu der multifunktionalen CicloControl Serie und den CicloNAVIC Navigationsgeräten reicht die vielseitige Produktpalette.