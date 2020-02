NAVAX von der Industrie- und Handelskammer Köln als vorbildliches Ausbildungsunternehmen ausgezeichnet

KölnWien (ots) - NAVAX wurde von der Industrie- und Handelskammer Köln (IHKKöln), stellvertretend für das bundesweite Netzwerk "Berufsbildung ohneGrenzen", als vorbildliches Ausbildungsunternehmen ausgezeichnet. DieIT-Unternehmensgruppe ermöglicht seinen Auszubildenden beruflicheAuslandsaufenthalte und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Förderung dergrenzüberschreitenden Mobilität in der Berufsausbildung.Die IHK Köln würdigte das besondere Engagement von NAVAX mit einer Urkunde unddem Siegel "Berufsbildung ohne Grenzen". In den Jahren 2018 und 2019 habeninsgesamt 75 Unternehmen mehr als 200 Auszubildenden Lernaufenthalte im Auslandermöglicht, die die jungen Leute nicht nur fachlich, sondern vor allem auch inihrer persönlichen Entwicklung weiterbringen.Oliver Krizek, Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe, nahmdie Urkunde stolz aus den Händen von Birgit Dircks-Menten, Vizepräsidentin derIHK Köln, und Christopher Meier, Geschäftsführer der IHK Köln Aus- undWeiterbildung, in Köln persönlich entgegen: " Wir freuen uns sehr über dieAuszeichnung als vorbildliches Ausbildungsunternehmen, da es uns ein großesAnliegen ist, jungen Menschen Perspektiven aufzuzeigen und sie im IT-Umfeld zufördern. In einer digitalen Welt ist es besonders wertvoll, sich persönlich überLandesgrenzen hinweg zu vernetzen. Als Unternehmer ist es mir wichtig, einsicherer, leistungsorientierter und attraktiver Arbeitgeber zu sein undnatürlich auch als Vorbild für junge Menschen zu fungieren."Über NAVAX:NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien.Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische,deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig inden Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau und Professional Services arbeitenmehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum derUnternehmensgruppe. Über 1.000 Unternehmenskunden und mehr als 100.000 Anwenderarbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von derApp-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zurIndividualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX)bis zum Enterprise Ressource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierteGeschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kundenum.Mehr Informationen unter www.navax.com bzw. Anmeldung zu unserem Newsletterunter www.navax.com/newsletterKontakt:plein communicationsMag. Nicole PleinTel: +43 664 546 48 05nicole@plein.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116434/4517000OTS: NAVAX UnternehmensgruppeOriginal-Content von: NAVAX Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuell