NATURSTROM AG unterstützt BUND NRW im Klageverfahren zum Erhalt des Hambacher Waldes

Düsseldorf (ots) - Seit knapp zwei Wochen räumt ein Großaufgebotder Polizei die Baumhäuser im Hambacher Wald - während in Berlin dieKohlekommission über einen verlässlichen Kohleausstieg verhandelt.Die Räumungsarbeiten zum jetzigen Zeitpunkt konterkarieren aus Sichtder NATURSTROM AG die Arbeit der Kommission und die Bemühungen ausTeilen der Politik, aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft für eineschnelle Energiewende und einen wirksamen Klimaschutz. Deswegenunterstützt der Öko-Energieversorger finanziell die rechtlichenSchritte des BUND NRW, mit denen eine Rodung des Hambacher Waldesnoch verhindert werden soll."Die Räumung des Hambacher Waldes torpediert die Arbeit derKohlekommission und ist zum aktuellen Zeitpunkt eine unnötigeProvokation", kritisiert Oliver Hummel, Vorstand der NATURSTROM AG.Der Düsseldorfer Öko-Energieversorger befürwortet die Forderungmehrerer Umweltverbände, Rodungen im Hambacher Wald bis zurEntscheidung der Kohlekommission auszusetzen. Auch, falls dieKohlekommission nicht wie geplant ihre Ergebnisse bis Mitte Dezembervorlegen sollte."Wind- und Solarstrom aus neuen Anlagen ist längst viel günstigerals Kohle- und Atomstrom aus neu errichteten Kraftwerken", betontOliver Hummel. "Und der Preisrutsch bei den Erneuerbaren geht immerweiter. Landespolitik und Tagebaubetreiber in den Braunkohle-Länderndürfen diese Entwicklung nicht einfach ausblenden. Der Hambacher Waldkann erhalten werden, ohne dass in NRW die Lichter ausgehen." Daherunterstützt NATURSTROM den BUND NRW in seinen Bestrebungen, denHambacher Wald auf dem Rechtsweg zu retten.So setzt sich der BUND u.a. gegen die bergrechtliche Genehmigungdes Tagebaus Hambach ein. "Entscheidend dabei ist, dass dieRestflächen des Hambacher Waldes zwingend als FFH-Gebiet für daseuropäische Natura 2000-Schutzgebietsnetz hätten gemeldet werdenmüssen", erläutert Dr. Thomas Krämerkämper, Vorstand im BUND NRW e.V.Die NRW-Landesregierung hatte dies unterlassen. Der BUND sieht hinterdieser Entscheidung vor allem die Motivation, die Fortführung desTagebaus nicht zu gefährden. "Solche wirtschaftlichen Gründe dürfenbei der Auswahl der Gebiete jedoch keine Rollen spielen", betontKrämerkämper. Das Verfahren liegt derzeit beim Oberverwaltungsgerichtin Münster. Es ist zu erwarten, dass die unterlegene Partei inRevision beim Bundesverwaltungsgericht gehen wird, weswegen mit einemUrteil in letzter Instanz nicht vor 2020 zu rechnen ist.Pressekontakt:Dr. Tim LoppeNATURSTROM AGPressesprecherTel +49 211 77900-363E-Mail loppe@naturstrom.dewww.naturstrom.deOriginal-Content von: NATURSTROM AG, übermittelt durch news aktuell