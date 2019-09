NATURSTROM AG schließt erste PPAs mit Altanlagen ab

Düsseldorf (ots) - Ende 2020 steht die Energiewende vor einemUmbruch, denn zum Jahreswechsel fallen Windenergieanlagen mit einerLeistung von rund 4.000 Megawatt aus dem EEG. Die NATURSTROM AG hatdie ersten Verträge mit solchen Altanlagen geschlossen, um derenWeiterbetrieb ohne EEG-Vergütung zu sichern und die Strommengen andie eigenen Ökostromkunden zu liefern. Weitere Kontrakte sollen zügigfolgen."Nicht nur die Betreiber älterer Windräder stehen vor einer Zäsur,auch der Ökostrommarkt", erklärt Oliver Hummel, Vorstand bei derNATURSTROM AG. "Bislang finden die Ökostromerzeugung in Deutschlandund die Energiebeschaffung für Ökostromtarife in Parallelweltenstatt. Das wird sich ab 2021 ändern, wenn mit Auslaufen derzwanzigjährigen EEG-Förderung Windstrom für die Belieferung vonEndverbrauchern zur Verfügung steht."Dann wird auch der Strom aus den Windrädern von Dedo Behrends undJohannes Bentfeld an Kunden von NATURSTROM fließen. Bentfeld ist seit1999 Mitbetreiber einer Enercon E 66 mit einer Leistung von 1,5Megawatt in der Nähe von Paderborn. Behrends' Windrad vom Typ TackeTW 600 dreht sich nahe des Ortes Carolinensiel im ostfriesischenLandkreis Wittmund. Die Anlage mit einer Leistung von 600 Kilowattist seit 1996 in Betrieb, Behrends traut ihr noch weitere Jahre zu."Meine Anlage wird ebenso wie viele andere Windräder in der Regionnoch eine ganze Weile weiterlaufen und günstig Strom produzierenkönnen", ist der Landwirt zuversichtlich. Der Vertrag mit NATURSTROMgibt ihm nicht nur Planungssicherheit für den Übergang insPost-EEG-Zeitalter. "Mich freut, dass der in meiner Anlage erzeugteStrom künftig nicht an der Börse untergeht, sondern konkret zurVersorgung von Ökostromkunden dient", so Behrends weiter.Darin hat NATURSTROM reichlich Erfahrung: Bereits bis 2014 hattedas Unternehmen rund 200 Windenergieanlagen als Lieferanten unterVertrag, ehe eine Reform des EEGs die Belieferung von Endkunden mitdezentral erzeugtem Ökostrom nahezu unmöglich machte. Das Know-howaus dieser Zeit hat sich NATURSTROM bewahrt: Der Öko-Energieversorgervermarktet die Erzeugung von Ökostromanlagen mit einer Leistung vonrund 900 Megawatt im Großhandel, darunter gut 90 Prozent Windenergie."Unser Ziel für 2021 und die Folgejahre ist es, einen relevantenAnteil der an unsere Kunden gelieferten Strommengen durch Windenergieabzudecken und auch den Photovoltaik-Anteil nach und nachauszubauen", berichtet Vorstand Oliver Hummel. "Dafür stehen wir inVerhandlungen mit einer Vielzahl von Betreibern."Zu den Lieferanlagen werden auch eigene gehören. NATURSTROMbetreibt Windenergie-, Photovoltaik- und Biomasseanlagen mit einerLeistung von zusammen knapp 180 Megawatt, an weiterenErzeugungsanlagen ist das Unternehmen beteiligt. In diesem Portfoliobefinden sich auch ältere Windräder, die Ende 2020 aus dem EEGausscheiden und die NATURSTROM weiterbetreiben wird. Anfang desJahres hatte NATURSTROM zudem einen Windpark in Hessen gekauft, mitdem Ziel, einen Teil der Anlagen nach Ablauf der EEG-Vergütung zurBelieferung der eigenen Kunden zu nutzen.Besonders für Bürgerenergie-Pioniere und Landwirte hat sichNATURSTROM mit einer umfassenden Angebotspalette als Partner im neuentstehenden Marktsegment einer ungeförderten Ökostromerzeugungpositioniert. So hat der Öko-Energieversorger mit einer Beteiligungam Servicedienstleister StiegeWind GmbH und der Übernahme der MRSunStrom GmbH neben der Stromvermarktung zusätzliche Expertise in dertechnischen Betriebsführung sowie in den Bereichen Service undWartung aufgebaut.Pressekontakt:Dr. Tim LoppeNATURSTROM AGPressesprecherTel +49 211 77900-363Mobil +49 177 2570504E-Mail loppe@naturstrom.dewww.naturstrom.dewww.twitter.com/NATURSTROM_AGOriginal-Content von: NATURSTROM AG, übermittelt durch news aktuell