Kiel (ots) - Am Mittwoch, den 20. Juni 2018 um 10 Uhr, wird der Tender "Rhein"seinen Heimathafen Kiel verlassen. Das zum Unterstützungsgeschwader gehörendeSchiff führt in den kommenden sechs Monaten als Flaggschiff den StändigenNATO-Minenabwehrverband im Mittelmeer (Standing NATO Mine Countermeasures GroupTwo - SNMCMG2) und im Schwarzen Meer.Der Tender unter dem Kommando von Korvettenkapitän Stefan Meier-Neuhold (33)wird als Führungsplattform für den Kommandeur des NATO-Marineverbandseingesetzt, Fregattenkapitän Frank Maginsky (48). "Wir sind die NATO auf See",erklärt Maginsky. "Wie die Soldaten im Baltikum zählen wir zu denEingreifkräften. Wir stehen für maritime Sicherheit, für freie Seewege, für dieZusammenarbeit der Allianz auf den Meeren."Am 6. Juli 2018 wird Fregattenkapitän Maginsky im Hafen von Souda (Kreta,Griechenland) das Kommando über die SNMCMG2 formell von Großbritannienübernehmen. Dem Verband werden rotierend Minenabwehreinheiten aus verschiedenenNATO-Mitgliedsländern angehören. In den darauffolgenden Monaten steht unteranderem die Teilnahme am NATO-Manöver "DYNAMIC MOVE" an."Ich messe den NATO-Marineverbänden eine immense Bedeutung bei. Werfen wir einenBlick auf das Mittelmeer: Darüber sind drei Kontinente verbunden. Mit derMeerenge von Gibraltar auf der westlichen und dem Suez-Kanal sowie dem Ausgangzum Schwarzen Meer auf der östlichen Seite spielt es eine Schlüsselrolle imweltweiten Seeverkehr. Wir haben ein Interesse daran, dass die Seewege aufdiesem Meer frei und sicher sind. Dafür stehen wir als NATO-Verband ein", sagtMaginsky.HintergrundinformationDie NATO unterhält vier ständige maritime Einsatzverbände, die von denMitgliedsstaaten mit Schiffen und Booten besetzt werden und gemeinsam mit Luft-und Landstreitkräften sowie Spezialeinheiten die 2002 aufgestelltenNATO-Eingreifkräfte NATO RESPONSE FORCE bilden.Die Einheiten in diesen Verbänden haben ein mehrmonatiges Ausbildungsprogrammabsolviert und sind auf hohem Ausrüstungs- und Ausbildungsstand. Sie können nachentsprechenden NATO und nationalen Beschlüssen schnell verlegt werden und stehenfür Operationen im Rahmen des Krisenmanagements genauso zur Verfügung wie fürMaßnahmen der kollektiven Verteidigung. Sie unterstehen dem Oberbefehl desNATO-Befehlshabers in Europa (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR). Die NATORESPONSE FORCE wurde auf Beschluss der Mitgliedsstaaten 2014 um eine als"Speerspitze" bekannte VERY HIGH READINESS JOINT TASK FORCE erweitert, zu derauch die maritimen Einsatzgruppen zählen.Die Zusammenziehung zu einer NATO RESPONSE FORCE dient außerdem der gemeinsamenAusbildung und Qualifizierung, weshalb die Verbände regelmäßig an Manövern unterNATO-Führung oder auf Einladung einzelner Mitgliedsstaaten teilnehmen. DieSNMCMG 2 operiert ganzjährig überwiegend im Mittelmeer und angrenzendenSeegebieten. Der Verband hat den Auftrag, im Mittelmeer in Einsatzbereitschaftzu stehen und dabei alle Aspekte der Minenkampfführung zu trainieren. Siedemonstrieren die Entschlossenheit und den Zusammenhalt der Allianz undvertiefen durch Hafenbesuche und Austauschprogramme die Kooperation mitPartnerstaaten.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "NATO auf See - Tender 'Rhein' führtMinenabwehrverband der Allianz" eingeladen. Es wird um frühzeitige Anmeldunggebeten.Termin:Mittwoch, den 20. Juni 2018, 10 Uhr, Eintreffen bis spätestens 9 Uhr. Einspäterer Einlass ist nicht möglich.Ort:Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106 KielProgramm:9.25 UhrAntreten der Besatzung und eingeschifftes Personal, Weddigenbrücke desMarinestützpunktes Kiel9.30 UhrEintreffen Kommandeur Unterstützungsgeschwader Ansprache und Verabschiedung10.00 UhrAblegen Tender "Rhein" zur SNMCMG2Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmelde-formular bis Dienstag, den 19. Juni 2018 um 12 Uhr beim Presse- undInformationszentrum per E-Mail oder unter der Fax-Nummer +49 (0) 431-71745-1412zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflotille 1, KielTelefon: +49 (0)431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell