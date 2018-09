NATO-Hauptquartier in Szczecin jetzt unter polnischer Führung (FOTO)

Szczecin/Polen (ots) -Alle drei Jahre wechselt das Kommando über das MultinationaleKorps Nordost (MNK NO) zwischen Polen und Deutschland als zwei derdrei Rahmennationen. Der Führungswechsel am 12. September war einweiterer Meilenstein in der Geschichte des Korps. Der polnischeGeneralleutnant Slawomir Wojciechowski hat das Kommando vom deutschenGeneralleutnant Manfred Hofmann übernommen. Nach drei Jahren alsKommandierender General hat Generalleutnant Hofmann das Hauptquartierin Szczecin zu einem der bedeutendsten Hauptquartiere imVerantwortungsbereich der nordöstlichen Flanke der NATOweiterentwickelt. Nun hat ihn Generalleutnant Wojciechowski abgelöst.Er wird den Transformationsprozess des Korps weiter aktiv begleiten.zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.september2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB4KF6P979DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell