Hamburg (ots) -Die Sieger des diesjährigen NATIONAL GEOGRAPHIC-Fotowettbewerbsstehen fest. NATIONAL GEOGRAPHIC und OLYMPUS verkünden heute in derOktober-Ausgabe den "Fotografen des Jahres 2018". Die feierlicheSiegerehrung wird in diesem Jahr auf dem OLYMPUS PerspectivePlayground im Rahmen der photokina, Weltleitmesse für Foto und Video,in Köln stattfinden. Dort präsentiert die renommierte NATIONALGEOGRAPHIC-Fotografin Ulla Lohmann außerdem ihre abenteuerliche Reisedurch die Dolomiten in Form einer beeindruckenden Multivisionsshow.Der von NATIONAL GEOGRAPHIC und Partner OLYMPUS gestarteteWettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto "Natur und Wildnis".Erstmals erfolgte die Teilnahme am Wettbewerb über Instagram undnicht wie bisher über den Website-Upload der Bilder. Die damitverbundene Vereinfachung und Öffnung des Wettbewerbs zeigt sich imüberragenden Ergebnis: mehr als 13.000 Einreichungen wurden imAktionszeitraum unter dem Hashtag #fotografdesjahres2018 gepostet.Sie zeigen Wälder im Nebel, schroffe Berge, Wasservögel an heimischenSeen und Elefanten in der Savanne.Den ersten Platz belegt Henrik Spranz aus Wien (@henrik_spranz).Sein Bild "Durch die Blume" zeigt einen jungen Europäischen Zieselauf der Zieselwiese in der Nähe von Wien. Die Art ist in Österreichstark gefährdet, in Deutschland bereits ausgestorben. Die Begründungder Jury: "Toll zu sehen, wie Qualität am Ende hervorsticht. Einespannende Perspektive, viel Geduld und Sorgfalt treffen auf einestarke Bildkomposition und das Spiel aus Licht und Unschärfe. DasBild ist eine Momentaufnahme, in der wir einen intensiven undzerbrechlichen Augenblick der Natur ganz nah beobachten können."Die weiteren Preisträger:2. Platz: "Aufgetaucht": Thomas Hinsche aus Dessau-Roßlau(@photography.hinsche)3. Platz: "Spotlight": Arne Jansen aus Vierhöfen (@arnejansen.de)4. Platz: "Im Rentier-Revier": Christoph Kaula aus Wien (@chriskaula)5. Platz: "Lückenfüller": Oliver Roos aus Vaihingen an der Enz(@fairfilter)Die Preisträger dürfen sich über hochwertige Gewinne freuen. Dererste Preis ist ein exklusiver Fotoworkshop mit der NATIONALGEOGRAPHIC-Fotografin Ulla Lohmann, außerdem eine OLYMPUS OM-D E-M1Mark II mit dem Objektiv M.Zuiko Digital ED 12-40mm 1:2.8 PRO im Wertvon 2.599 Euro. Die Plätze zwei und drei erhalten ebenfalls eineOLYMPUS- Ausrüstung.Von Februar bis Juli konnten Teilnehmer ihre Fotos auf Instagramveröffentlichen. Eine Jury aus Vertretern von NATIONAL GEOGRAPHIC undOLYMPUS sowie des Fotografenverbands Freelens e. V. wählte die fünfSiegerbilder aus.Die Gewinnerfotos stehen auf Anfrage zur Berichterstattung zurVerfügung.Pressekontakt:Kommunikation NATIONAL GEOGRAPHICMarina HoffmannTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3879E-Mail: hoffmann.marina@guj.deOLYMPUS DEUTSCHLAND GmbHElisabeth Claußen-HilbigPR / Öffentlichkeitsarbeit + MediaTelefon: +49 (0) 40 / 23773 - 4673E-Mail: elisabeth.claussen@olympus.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND, übermittelt durch news aktuell