NATIONAL GEOGRAPHIC und OLYMPUS rufen zum Fotowettbewerb auf (FOTO)

Hamburg (ots) -NATIONAL GEOGRAPHIC sucht gemeinsam mit Partner OLYMPUS den"Fotograf des Jahres 2017". Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unterdem Motto "Deutschland draußen".Teilnehmer können ihre Bilder bis zum 14. Juli 2017 einreichen. Obim Gebirge, am Meer, im Park oder im Kanu auf einem See - bis zu fünfFotos können unter www.nationalgeographic.de/fotowettbewerbhochgeladen werden. Eine Jury aus Fotografen, Vertretern von NATIONALGEOGRAPHIC und OLYMPUS wählt die besten Fotos aus.Der Gewinner erhält einen exklusiven Fotoworkshop mit der NATIONALGEOGRAPHIC-Fotografin Ulla Lohmann, dazu die Ausrüstung OLYMPUS OM-DE-M1 Mark II mit dem Objektiv M.Zuiko Digital ED 12-40mm 1:2.8 PRO imWert von 2.599 Euro. Die Plätze zwei und drei erhalten ebenfalls eineOLYMPUS-Ausrüstung.NATIONAL GEOGRAPHIC zeigt alle Siegerfotos in der Oktober-Ausgabe,die am 22.09.2017 erscheint. Ausgerichtet wird der NATIONALGEOGRAPHIC-Fotowettbewerb in Kooperation mit OLYMPUS, einem derweltweit führenden Hersteller von optischen und digitalen Produktenin den Bereichen Medizintechnik und Fotografie.Teilnahmebedingungen und weitere Informationen:www.nationalgeographic.de/fotowettbewerbPressekontakt:G+J NG Media GmbH & Co. KGChristine HallerPR / KommunikationAm Baumwall 1120459 Hamburg Telefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 7288E-Mail: haller.christine@guj.deInternet: www.nationalgeographic.deOLYMPUS DEUTSCHLAND GmbHElisabeth Claußen-HilbigPR / Öffentlichkeitsarbeit + MediaWendenstraße 14-1820097 HamburgTelefon: +49 (0) 40 / 23773 - 4673E-Mail: elisabeth.claussen@olympus.deInternet: www.olympus.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND, übermittelt durch news aktuell