NATIONAL GEOGRAPHIC richtet sich neu aus / Neue Anzeigenkampagne startet heute (FOTO)

Hamburg (ots) -NATIONAL GEOGRAPHIC berichtet künftig stärker über aktuellegesellschaftliche und politische Themen. Im Zuge einer globalenErneuerung der Marke richtet sich die deutsche Lizenzausgabe desMagazins inhaltlich neu aus und erhält ein moderneres Layout. Eineneue Anzeigenkampagne begleitet die morgen erscheinende März-Ausgabemit dem Titelthema "Wikinger". Vom NATIONAL GEOGRAPHIC-Team mit derAgentur Philipp und Keuntje entwickelt, ist sie ab sofort inPrint-Magazinen wie STERN, 11 FREUNDE und DB mobil zu sehen. EineSocial-Media-Kampagne flankiert weitere in diesem Jahr erscheinendeAusgaben.Das Heftkonzept mit stärkerem Fokus auf gesellschaftliche Themenverleiht der Marke mehr aktuelle Relevanz. So befasste sich dieJanuar-Ausgabe ausschließlich mit dem Thema "Gender"."Wir mischen uns mehr als bisher in die Themen unserer Zeit ein,um das Verständnis für gesellschaftliche Zusammenhänge zu fördern.Natur, Archäologie, Geschichte und fremde Kulturen werden dabei festeBestandteile des Hefts bleiben, wie unser aktueller Titel beweist.Diese Themen binden unsere vielen treuen Leser, die wir natürlichweiterhin erreichen wollen. Aber wir möchten auch jüngere Zielgruppenansprechen, die ebenfalls über den deutschen Tellerrand hinausblickenund eine globale Perspektive einnehmen wollen, so wie unsereStammleser es seit Jahren tun", sagt NATIONALGEOGRAPHIC-Chefredakteur Florian Gless.Das neue Motto "Weiter voran" beschreibt sowohl den Pioniergeistals auch den Anspruch der Marke, seiner grundsätzlichen Haltung auchin politisch turbulenten Zeiten treu zu bleiben. NATIONAL GEOGRAPHICsteht für die konstruktive Gestaltung der Zukunft durch dieMenschheit und für Weltoffenheit. Für opulente Fotografie, packendeReportagen und exzellente Infografiken gehen die Reporter undFotografen weiter voran als andere."Mit dem neuen, vom Lizenzgeber entwickelten Markenauftritt istein großer Wurf gelungen, der konsequent umgesetzt wird. VomHeftkonzept und der kreativen Anzeigenkampagne innerhalb des weltweitverbindlichen Corporate Designs erwarten wir eine Beflügelung unsererAktivitäten im Vertriebsmarkt", sagt Gerd Brüne, Publisher WISSEN beiGruner + Jahr.NATIONAL GEOGRAPHIC 3/2017 mit dem Titelthema "Wikinger -Abenteuer Forschung: das Neueste über die verwegenen Eroberer" ist abmorgen im Handel erhältlich, umfasst 154 Seiten und kostet 5,80 Euro.