NATIONAL GEOGRAPHIC exklusiv: ein US-Präsident in Badehose (FOTO)

Hamburg (ots) -Wenige Monate vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus, im September2016, schwamm Barack Obama mit Flossen, Taucherbrille und Schnorchelim Pazifischen Ozean. NATIONAL GEOGRAPHIC-Fotograf Brian Skerrydurfte ihn begleiten und fotografierte den ehemaligen US-Präsidentenschnorchelnd über einem Korallenriff. NATIONAL GEOGRAPHIC zeigt dasFoto exklusiv in der am Freitag, 27. Januar, erscheinendenFebruar-Ausgabe.Zuvor hatte Obama auf der Midway-Insel Sand Island die Errichtungeines großen Nationalparks auf offener See verkündet: dasPapahanaumokuakea Marine National Monument. "Für jemanden, der aufdie Sekunde verplant ist und immer Anzug und Krawatte trägt, wardieser Ausflug mitten in den Ozean sicher etwas Besonderes", sagtBrian Skerry.Fast drei Millionen Quadratkilometer Ozean stellte Barack Obamawährend seiner Amtszeit unter Schutz, so viel wie kein US-Präsidentvor ihm. Im Herbst 2016 sprach er im Rahmen einer Konferenz über dieWiderstandsfähigkeit der Meere: "Ich habe es mit eigenen Augengesehen. Er lag direkt vor mir: der Beweis dafür, dass die Natur überunglaubliche Selbstheilungskräfte verfügt - wenn wir aufhören, sieimmer wieder zu zerstören", sagte er.Die aktuelle Ausgabe NATIONAL GEOGRAPHIC mit dem Titel "Alkohol -wie er seit jeher unsere Zivilisation antreibt" ist ab morgen imHandel erhältlich, umfasst 154 Seiten und kostet 5,80 Euro.