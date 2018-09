Köln (ots) -Die Romanvorlage des preisgekrönten TV-Events als außergewöhnlichesHörspielerlebnis in acht Episoden - ab 30. September exklusiv in derARD Audiothek - WDR Funkhaushausorchester spielt Musik einAls "Nassen Fisch" bezeichnete man früher im Berliner Polizeijargoneinen ungelösten Fall, der zu den Akten gelegt wird. Und mit genau soeinem Fall bekommt es Kommissar Gereon Rath im Roman DER NASSE FISCHzu tun, als er Ende der 1920er Jahre von Köln nach Berlinzwangsversetzt wird. Schnell gerät Rath in ein Netz aus Betrug, Gier,Korruption, Drogen und Gewalt. Dabei macht sich "der Neue", der gerneauf eigene Faust ermittelt, bei den Kollegen ziemlich schnellunbeliebt. Obendrein ist sich sein Chef, Kommissar Wolter, nichtsicher, ob der Ermittler aus Köln für seine Abteilung eine dauerhafteBereicherung darstellt. Denn seit Rath in der Stadt ist, tauchendeutlich mehr Leichen auf als sonst...Volker Kutschers Erfolgsroman DER NASSE FISCH taucht tief ein in dieraue, von sozialen und politischen Spannungen geprägte Atmosphäre derausklingenden Weimarer Republik. Der prickelnde Mix ausZeitgeschichte, spannendem Krimi, biografischer Studie undLiebesgeschichte ist die literarische Vorlage für eine der bislangambitioniertesten und erfolgreichsten TV-Serien in der deutschenFernsehgeschichte: "Babylon Berlin". Parallel zur Free-TV-Premiere imErsten gibt es die packende Geschichte rund um den eigenwilligenKommissar Gereon Rath nun auch als ganz besonderes Audio-Erlebnis. Ab30. September veröffentlichen Radio Bremen, WDR und rbb DER NASSEFISCH als prominent besetzte Hörspiel-Serie in der ARD Audiothek(Smartphone-App kostenlos im iOS App Store oder im Google PlayStore). Ab Ende Oktober werden die Folgen in allen Kulturradios derARD zu hören sein.Realismus im Hörspielstudio: Die Sprecher agierten am SeziertischDie Hörerinnen und Hörer erwartet eine außergewöhnliche Inszenierungmit den Stimmen bekannter Film- und Fernsehschauspieler wie UlrichNoethen, Peter Lohmeyer, Uwe Ochsenknecht, Reiner Schöne, Udo Schenk,Meret Becker und in den Hauptrollen Alice Dwyer und Ole Lagerpusch.Thomas Böhm hat den Stoff gemeinsam mit Regisseur Benjamin Quabeckfür das Hörspiel bearbeitet und sich dabei eng an Kutschers Romanorientiert. Bei seiner Inszenierung des Scripts setzte BenjaminQuabeck auf eine möglichst realistische Atmosphäre. So wurdenSchauspieler gebeten, sich für die Aufnahmen gemäß ihrer Rolle zukleiden und agierten mit echten Requisiten, so z.B. an einem echtenSeziertisch. Außerdem bewegten sie sich im Studio meist frei umher,wobei der Ton mit sonst vor allem beim Film üblichen Mikrofonangelneingefangen ("geangelt") wurde. Dramaturgisch erhöht sich dieSpannung besonders dadurch, dass insgesamt vier Erzähler auftreten,die jeweils zwei Episoden aus ihrer ganz persönlichen Perspektivepräsentieren.In den ersten beiden Folgen übernimmt Marlow (Reiner Schöne), derKönig der Berliner Unterwelt, die Rolle des Erzählers. Ihm folgenKommissar Wolter (Peter Lohmeyer) und Charly Ritter (Alice Dwyer),die ambitionierte Stenotypistin der Mordkommission. Dieabschließenden beiden Episoden erzählt Gereon Rath (Ole Lagerpusch)selbst. Abgerundet wird die Inszenierung durch den kongenialen,eigens für diese Audio-Produktion komponierten Soundtrack von VerenaGuido. Mit Charleston-Klängen, Kabarett-Songs, Kaffeehaus-Musik undLiedern im Stile Kurt Weills vereint sie hier unterschiedlichsteElemente zeitgenössischer Unterhaltungsmusik der späten 1920er-Jahre.Eingespielt wurde das Ganze vom WDR Funkhausorchester. Einen derzentralen Songs singt Meret Becker."Ein ungewöhnlich packendes Audio-Erlebnis"Federführend realisiert wurde die Hörspielserie DER NASSE FISCH vonRadio Bremen als Koproduktion mit dem WDR und dem rbb für dieKulturradios der ARD. "Schon bei der Lektüre von Volker Kutschersgroßartigem Roman entstehen Bilder im Kopf, die erst von den Machernder Fernsehserie umgesetzt wurden und nun auch von den Hörerinnen undHörern des Hörspiels DER NASSE FISCH ganz individuell interpretiertund erlebt werden können", so Jan Weyrauch, Programmdirektor vonRadio Bremen. "Die kluge Inszenierung, die nicht nur Wert auf eineerstklassige Besetzung und hochwertig produzierte Musik, sondern auchauf eine ungewöhnliche technische Umsetzung legt, sorgt für einungewöhnlich packendes Audio-Erlebnis, das die explosive Stimmung imBerlin der wilden zwanziger Jahre authentisch einfängt. Auf dieseWeise leistet die Produktion einen weiteren hochkarätigen Beitrag zumcrossmedialen Medien-Event ,Babylon Berlin'."Alle Folgen von DER NASSE FISCH werden ab 30. Septemberveröffentlicht und können in der ARD Audiothek (Smartphone-Appkostenlos im iOS App Store oder im Google Play Store) zeitunabhängigund zudem direkt nacheinander abgerufen werden.DER NASSE FISCH wird auch zu hören sein bei:WDR 3 22. bis 25.Oktober und 29. Oktober bis 1.November, jeweils 19.04 Uhrrbb Kulturradio 23. bis 26. Oktober, jeweils 22.04 UhrNDR Kultur 24., 31. Oktober, 7., 14. November, jeweils20.00 UhrSWR 2 29. bis 31. Oktober, 2., 5. bis 8. November,jeweils 19:30 UhrNJoy 30. Oktober, 6., 13., 20. November, jeweils22.03 UhrSR 2 1. November, 20.04 Uhr, und 4. November, 17.04UhrBremen Zwei 4. November, 18.05 Uhr, 5. November, 21.05 Uhr,10. November, 23.05 Uhr, 19. November, 21.05Uhrhr2-Kultur 5. bis 9. und 12. bis 15. November, jeweils15.00 Uhr, und 7., 28. November und 5., 19.Dezember, jeweils 21.00 UhrDeutschlandfunk Nova 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19. und 21.November, jeweils 23.10 Uhrmdr Kultur 10. bis 11. November, jeweils 20.00 UhrBayern2 21.,28. November und 5.,12. Dezember, jeweils20.05 Uhr