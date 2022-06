NASDAQ: Plug Power-Aktie - Starke Kursziele machen Hoffnung

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Plug Power als Hersteller und Entwickler von Brennstoffzellen im Bereich Wasserstoff ist einer der ganz großen Player in diesem Markt. Über diverse Kooperationen - unter anderem auch mit der südkoreanischen SK Inc. - will Plug Power das hohe Wachstumstempo beibehalten. So soll der Umsatz schon bald die Grenze von 1 Milliarde US-Dollar übersteigen. Die Anleger hingegen waren noch etwas skeptisch.… Hier weiterlesen