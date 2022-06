NASDAQ: Plug Power-Aktie - Droht die Katastrophe?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die Zinsen steigen - die Inflation bleibt hoch. Allein das sind keine guten Vorzeichen für viele Technologie-Unternehmen, die hoch verschuldet sind und noch keine nennenswerten Gewinne erzielen. So auch Plug Power. Der US-Wasserstoff-Konzern strebt zwar ein gewaltiges Wachstum an - doch Gewinne sind bislang nicht wirklich in Sicht. Vielmehr muss das angestrebte Wachstum mit Fremdkapital finanziert werden. Die jüngsten Kapitalerhöhungen… Hier weiterlesen