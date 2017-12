NASDAQ Inc.: Betreiber der US-Technologiebörse kündigt Bitcoin Futures an!

Lieber Leser,

vor einigen Tagen, ich hatte darüber berichtet, hat die größte Terminbörse der Welt, die Chicago Mercantile Exchange (CME) die Auflegung von Bitcoin Futures bis Jahresende angekündigt. Kurze Zeit später zog der Konkurrent Chicago Board Options Exchange (CBOE) nach und kündigte ebenfalls die Auflage von Bitcoin Futures an. Doch damit nicht genug!

Auch die NASDAQ kündigt nun Auflage von Bitcoin Futures an

Denn gestern zog dann auch der Betreiber der US-Technologiebörse NASDAQ, die NASDAQ Inc. (NASDAQ: NDAQ), nach und kündigte ebenfalls die baldige Auflage von Bitcoin Futures an. Während die NASDAQ eine Einführung eines solchen Futures für das erste Quartal 2018 plant, hat insbesondere der Vorreiter CME bereits Nägel mit Köpfen gemacht und Details zum geplanten Produkt bekannt gegeben.

Dabei wurde deutlich, dass sich der Bitcoin Future der CME nicht an Privatanleger richtet. Denn ein Future bezieht sich auf fünf Bitcoins – und wo der aktuelle Bitcoin-Preis liegt, können Sie ja leicht selbst nachschauen. Prinzipiell ist es begrüßenswert, dass solch spekulativen Produkte in erster Linie für größere, institutionelle Anleger aufgelegt werden. Allerdings bekommen diese dadurch auch neue Möglichkeiten – und zwar Möglichkeiten die Märkte in ihrem Sinne zu manipulieren.

Vergleich mit Uran zeigt, dass die Einführung von Futures auch zu fallenden Kursen führen kann!

Einige Experten ziehen dabei das Beispiel Uran heran. Der Preis von Uran stieg vor einigen Jahren auch unaufhaltsam in die Höhe, weil insbesondere China sehr stark auf Kernkraft zu setzen schien und sich zahlreiche neue Kernkraftwerke im Bau befanden. Nach einer mehr als Ver20fachung im Preis kam diese Information auch im Mainstream an und die Terminbörsen legten plötzlich Uran Futures auf. Doch seit diese Uran Futures dann verfügbar waren, ging es mit dem Preis stetig immer weiter bergab. Anscheinend hatte sich bei Uran eine Spekulationsblase herausgebildet und die „Big Boys“ warteten nur auf eine effektive Möglichkeit bei Uran auf fallende Kurse zu wetten.

Mit den neuen Uran Futures bekamen sie diese und nutzten sie hemmungslos aus, was zu einem längerfristigen Uranpreisverfall führte. Wie sich die Einführung von Bitcoin Futures letztlich auf den Bitcoin-Preis auswirken wird, weiß heute natürlich noch niemand. Aber man sollte nicht drauf wetten, dass es im Zuge der Einführung zwangsläufig zu immer weiter steigenden Kursen kommen muss! Wer daher auf Nummer sicher gehen und auf jeden Fall von der Einführung von Bitcoin Futures profitieren möchte, muss Aktien wie das Papier der NASDAQ Inc. kaufen. Denn wie wir alle wissen, gewinnt die Bank am Ende immer.

Ein Beitrag von Sascha Huber.