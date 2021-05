NASDAQ | „Biontech bleibt günstig“ – klares Votum vom Platow Brief. KAUF.

Klare Aussagen zu Aktien. Dafür steht der Platow Brief. Und heute geht es um BioNTech. Gerade erst mit sehr zufriedenstellenden Quartalszahlen aufgetrumpft , gestern die Notfallzulassung der FDA des Impfstoffs für Jugendliche ab 12 Jahren. Und dazu – laut dpa – will die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) noch im Mai über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller BioNtech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Spannende Zeiten voraus. Und wenn man Platow glauben will, ist das noch nicht alles im aktuellen Kurs der Aktie eingepreist: