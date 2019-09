NASCO AG: Geophysiker erheben seismische 3-D-Daten zur Helium-Exploration für das Hogback Feld in Neu Mexiko

Hamburg (ots) - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein Öl-und Gas-Spezialist mit Sitz in Hamburg, hat die Spezialfirma DawsonGeophysical Company mit der seismischen Erkundung des Hogback-Feldsin Neu Mexico beauftragt. Die Experten von Dawson starteten im Augustdieses Jahres mit einer 3-D-Seismik im Projektgebiet und schlossendie Datenerhebung im September erfolgreich ab. DasAuswertungsergebnis wird qualitativ hochauflösende dreidimensionaleBilder der Lagerstätte liefern, die in einer der aktivstenExplorationsgebiete für Helium in den USA liegt."Die NASCO ist in den USA operativ tätig und mit einer30-Prozent-Beteiligung als Venture- Partner im Hogback-Feldengagiert" sagt Jan Warstat, CEO von NASCO. Das Gebiet liegt imNordwesten des San Juan County nahe der Four-Corners-Region in NeuMexiko, USA und hat eine Gesamtfläche von fast 20km2.Heliumreserven in den USA sichern"Wir sind mit der von Dawson Geophysical Company durchgeführtenArbeit sehr zufrieden und freuen uns über den Abschluss der nächstenwichtige Entwicklungsphase dieses bedeutenden Assets. Nach Auswertungund Interpretation der durch die 3D-Seismik gewonnen Daten erwartenwir eine weitere Risiko-Reduzierung für die Exploration. Ziel ist es,weitere Heliumreserven für die NASCO zu sichern, da wir Helium mehrdenn je als strategisches Kernasset betrachten."Seismischen Durchblick auswertenIm nächsten Schritt wird die NASCO mit ihren Partnern diegesammelten Daten der 3-D Seismik auswerten und interpretieren. DieSeismik wurde dafür auf der gesamten Konzessionsfläche desHogback-Felds durchgeführt.Ziel der 3-D-Untersuchung sind in erster Linie dietieferliegenden, Helium führenden, Sande. Die neuen Daten werden dazudienen, zunächst eine passende Bohrstelle zu identifizieren undanschließend die Bohrung durchzuführen. Das Entwicklungsrisiko derLagerstätte lässt sich dabei mit den durch die 3D-Seismik gewonnenDaten signifikant und nachhaltig reduzieren.NASCO - bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der WeltDie NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtetin den Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich bisher auf denStandort mit dem indianischen Namen Dineh-Bi-Keyah (DBK) imNord-Osten von Arizona, der sogenannten "Four-Corner-Region" der USAkonzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätte hat einenüberdurchschnittlich hohen - und weltweit sehr seltenen -Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. ZumVergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für einewirtschaftlich lohnende Förderung.An den DBK und Boundary Butte Gas- und Heliumfeldern in Arizonaund Utah ist NASCO Mehrheitsanteilseigner. Die Firma hält 80 % derKonzessionen und kontrolliert 80% der Operatorfirma, CapitolOperating Group, LLC.Helium - weltweit steigende NachfrageDas Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erdenur begrenzt verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigenkontinuierlich. Die USA sind der größte Markt für Helium, gefolgt vonAsien und Europa. Wirtschaft und Wissenschaft weltweit benötigenHelium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: - vornehmlich alsKältemittel für Tiefsttemperaturen (z.B. zur Kühlung vonsupraleitenden Magneten in der Magnetresonanztomographie), alsSchweiß- und Schneidemittel, als Lecksuchgas, als Treibgas fürKFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und Ballone oder alsAtemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rollebei der Erforschung neuer Technologien.Ü B E R N A S C ODie NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg undoperativer Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschenProduzenten auf dem Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert,entwickelt und betreibt Helium-Lagerstätten in den USA, dem größtenRohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt NASCO an fünf Standorten in vierUS-Bundesstaaten plus Offshore im Golf von Mexico eigeneFörderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas.Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die dasEdelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Mit Praxair,dem führenden Industriegaskonzern Amerikas, besteht ein langfristigerAbnahmevertrag.Pressekontakt:Investor RelationsNASCO Energie & Rohstoff AGMittelweg 110c - 20149 HamburgTelefon 040 2261 63041Mail ir@nasco.agOriginal-Content von: NASCO AG, übermittelt durch news aktuell