NASCO AG: Beteiligung an einem Joint Venture über Erschließung eines weiteren Heliumfelds in Neu Mexiko / Bis zu 2,5 Milliarden Kubikfuß an potenziellen Heliumreserven

Hamburg (ots) - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein Öl-und Gas-Spezialist mit Sitz in Hamburg und operativer Tätigkeit inden USA, hat sich mit 30% an einem Joint Venture beteiligt. Ziel derBeteiligung ist die Entwicklung eines der 20 größten HeliumfelderNordamerikas auf Basis eines "Farm-in-Vertrags" mit Vision EnergyGroup, LLC, einer Tochtergesellschaft von Praxair Inc. Das Feldverfügt zusätzlich über förderbare Mengen an Erdgas und Erdöl. DasHogback-Feld liegt im Nordwesten des San Juan County nahe der FourCorners Region in Neu Mexiko, USA. Es hat eine Gesamtfläche von fast20 Quadratkilometern.Auf Basis vorläufiger Analysen und der Auswertung bereitsdurchgeführter Bohrungen werden die wahrscheinlichen Reserven auf 50Milliarden Kubikfuß Erdgas und 2,5 Milliarden Kubikfuß Heliumgeschätzt. Die nachgewiesenen aber noch nicht entwickelten Ölreservenliegen bei rund 450.000 Barrel.Das Hogback-Feld liegt in einer Gegend, die mit die größten HeliumReserven der Welt aufweist. An Hand aktueller Schätzungen liegt derHeliumanteil im Rohgas zwischen 3% und 6%. Im Gegensatz dazu liegtder Durchschnitt bei weltweiten Vorkommen bei 0,5% bis 1%. DieLangfristigkeit und Lieferfähigkeit dieses wichtigen Assets bestätigtsich durch die bestehende Ölproduktion sowie die weitere Entwicklungzusätzlicher Heliumreserven und untermauert damit die gutePositionierung von NASCO im globalen Heliummarkt.NASCO-CEO Jan Warstat: "Wir sind über diese Beteiligunghocherfreut und sehen der erfolgreichen Entwicklung dieses weiterenund strategisch wichtigen Kernassets der NASCO entgegen. Am 7. August2018 wurde die erste von insgesamt sechs Bohrungen in dieDakota-Sandsteinformation zur Entwicklung der Ölreserven begonnen. Imvierten Quartal 2018 werden wir 3D-Seismik-Daten über die gesamteFläche des Assets erwerben und auswerten. Dadurch erhalten wir einnoch besseres Verständnis von der Lagerstätte."NASCO - bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der WeltDie NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtetin den Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich bisher auf denStandort mit dem indianischen Namen Dineh-Bi-Keyah (DBK) imNord-Osten von Arizona, der sogenannten "Four-Corner-Region" der USAkonzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätte hat einenüberdurchschnittlich hohen - und weltweit sehr seltenen -Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. ZumVergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für einewirtschaftlich lohnende Förderung. An den DBK und Boundary Butte Gas-und Heliumfeldern in Arizona und Utah ist NASCOMehrheitsanteilseigner und hält 60 % der Konzessionen undkontrolliert 80% der Operatorfirma, Capitol Operating Group, LLC.Helium - weltweit steigende NachfrageDas Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erdenur begrenzt verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigenkontinuierlich. Die USA sind der größte Markt für Helium, gefolgt vonAsien und Europa. Wirtschaft und Wissenschaft weltweit benötigenHelium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: - vornehmlich alsKältemittel für Tiefsttemperaturen (z.B. zur Kühlung vonsupraleitenden Magneten in der Computertomographie), als Schweiß- undSchneidemittel, als Lecksuchgas, als Treibgas für KFZ-Airbags, alsTraggas für Luftschiffe und Ballone oder als Atemgaszusatz fürTaucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rolle bei der Erforschungneuer Technologien.Über NASCODie NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg undoperativer Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschenProduzenten auf dem Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert,entwickelt und betreibt Helium-Lagerstätten in den USA, dem größtenRohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt NASCO an fünf Standorten in vierUS-Bundesstaaten plus Offshore im Golf von Mexico eigeneFörderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas.Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die dasEdelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Mit Praxair,dem führenden Industriegaskonzern Amerikas, besteht ein langfristigerAbnahmevertrag.Pressekontakt:Investor RelationsNASCO Energie & Rohstoff AGMittelweg 110 - 20149 HamburgTelefon 040 2261 63030Mail ir@nasco.agOriginal-Content von: Nasco Energie & Rohstoff AG, übermittelt durch news aktuell