Singapur, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Reality-Show schickt einen Zivilisten für eine 6-tägige Mission ins All, bei der er die Erde umkreist und sich an der ISS ankoppeltSINGAPUR, 4. März 2022 PRNewswire/ -- TDGA Holdings Ltd, das von Thomas Reemer und Deborah Sass gegründete und vom ehemaligen Chef von News Corp Europe, Marty Pompadur, geleitete Medienunternehmen mit Sitz in Großbritannien, gab heute seine exklusive Partnerschaft mit Branchenveteranen und Asiens führendem digitalen Medienkonglomerat, One Digital Entertainment, bekannt.Im Rahmen dieser Partnerschaft hat One Digital Entertainment die Aufgabe, die Marke „Space Hero" durch Produktstrategie, regionale Entwicklung, Medienallianzen und Markenmarketing für die weltweit erste globale Casting-Show strategisch aufzubauen, in der die Kandidaten um eine Reise ins Weltall konkurrieren - exklusiv für die Regionen Indien, Südostasien und MENA.Space Hero wird die erste globale Casting-Show der Welt sein, die einen Zivilisten im Rahmen einer 155 Millionen Dollar teuren sechstägigen Mission in die Erdumlaufbahn und zur Synchronisation mit der ISS ins All schickt. Es handelt sich um ein einzigartiges, globales Medienunternehmen, das Bürger auf der ganzen Welt zusammenbringt und hier auf der Erde zu Gemeinschaft, Zusammenarbeit und Innovation anregt, und zwar durch einen alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb, bei dem Menschen aus allen Gesellschaftsschichten die Chance haben, sich zu bewerben und einen Gleichaltrigen für einen Flug ins All auszuwählen. Durch interaktive, immersive, produzierte und nutzergenerierte Inhalte ermutigt die Space Hero Plattform Teilnehmer und Fans, sich vom Wunder des Weltraums inspirieren zu lassen, um zu Hause etwas zu verändern.Die Reality-Show wird mit 24 Kandidaten aus der ganzen Welt beginnen, zwölf Männern und zwölf Frauen, zwölf aus Schwellenländern und zwölf aus Industrieländern. Sie werden im Space Village untergebracht sein, einem zukunftsorientierten, nachhaltigen Erlebnis, das jedoch mit Technologien aus dem Weltraumzeitalter ausgestattet ist und das Gefühl des Weltraums vermittelt. Die Sendung wird ihr Leben dokumentieren, während sie sich auf den Wettbewerb für die Freiflugmission ins All vorbereiten. In der Show werden die Kandidaten auf ihre emotionale, mentale und physische Stärke getestet, ähnlich wie Astronauten vor einem Flug trainieren. Im Space Village, dem „Space Hero"-Haus, werden Aktivitäten, Herausforderungen und Abstimmungen die Liste der Kandidaten einschränken, bis nur noch eine Person übrig bleibt.Die gesamte Mission wird 24*7 live gestreamt, und es besteht die Möglichkeit, live mit den Teilnehmern zu interagieren. Die Sendung wird voraussichtlich 2023 ausgestrahlt. Bewerben kann sich jeder, der über 18 Jahre alt ist und über Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügt. Space Hero plant 15 Staffeln in den nächsten 30 Jahren, um schließlich über die ISS hinaus zum Mond und zum Mars zu fliegen. Das Space Hero Projekt wird von über 70 Raumfahrtagenturen und -institutionen weltweit sowie von über 55 privaten Raumfahrtunternehmen aus der ganzen Welt unterstützt. Am 12. April 2021, dem 60. Jahrestag des ersten Menschen im Weltraum, Juri Gagarin, unterzeichnete Space Hero ein Space Act Agreement (SAA) mit der NASA und ist damit das erste Medienunternehmen seit Jahrzehnten, das dies tut.„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit One Digital Entertainment, die ihr fundiertes Fachwissen für die Regionen Südostasien, Indien und MENA einbringen wird. Diese Gebiete haben eine sehr hohe Online-Beteiligung bei einigen der größten globalen Events und wir freuen uns darauf, unsere Aktivitäten weiter auszubauen, um verschiedene Geschäfts- und Marketingsynergien mit unseren Partnern One Digital Entertainment aufzubauen", sagt Thomas Reemer, Schöpfer und Gründungspartner von Space Hero.„Raumfahrt ist seit Jahrzehnten ein Traum von Millionen von Menschen, und Space Hero lässt diesen Traum Wirklichkeit werden, indem es dem einfachen Mann die Möglichkeit gibt, sich mit dem Weltraum zu beschäftigen. Wir sind begeistert, dass wir uns mit Space Hero zusammentun können, um die Entwicklung in den asiatischen Communities voranzutreiben", sagt Shabir Momin, Managing Director & Co-Founder, One Digital Entertainment.„Die Möglichkeit der Weltraumforschung ist nicht mehr auf bestimmte Bürger, Länder oder bestimmte Einkommensgruppen beschränkt. Die Raumfahrt ist eine der unzugänglichsten Branchen der Welt. Space Hero verschafft dir diesen Zugang! Mit unserer Mission, Space Hero zu einer wahrhaft globalen Plattform zu machen, die Menschen aus verschiedenen Ländern und unterschiedlicher Hautfarbe, Glaubensrichtung und Rasse vereint, untermauert die Partnerschaft mit One Digital Entertainment unser Engagement in dieser Richtung" , sagt Deborah Sass, Gründungspartnerin und Co-CEO von Space Hero.„Es ist in der Tat ein stolzer Moment, da diese Partnerschaft die erste Partnerschaft von Space Hero im asiatischen Raum ist. Wir streben danach, die langfristige Vision von Space Hero durch strategische und einzigartige Partnerschaften innerhalb des Medienspektrums zu stärken. Space Hero setzt Maßstäbe in der Weltraummedienbranche, und wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung in den verschiedenen Bereichen zu nutzen, um diese Projekte einem globalen Publikum zugänglich zu machen", sagt Gurpreet Singh, COO und Mitbegründer von One Digital Entertainment.One Digital Entertainment ist Asiens führendes digitales Medien-, Technologie- und Kreativnetzwerk, das sich auf viele Bereiche von Inhalten und digitalen Medien in den Bereichen Musik, Essen, Comedy, Film, Mode und Lifestyle spezialisiert hat und mit einigen herausragenden Kreativen und Plattformen wie MostlySane, Badshah, Sidhu Moosewala, Yuvraj Singh, CarryMinati, Alia Bhatt, Sanjeev Kapoor, Sony Pictures, Google, Facebook, Spotify und ähnlichen zusammenarbeitet. Das Unternehmen verfügt derzeit über ein unübertroffenes Repertoire, das die Verwaltung von mehr als 6000 Schöpfern und zehn Milliarden angesehenen Minuten an Inhalten pro Monat in den sozialen Medien umfasst. In jüngster Zeit hat das Unternehmen Blush erworben, das in Indien neben erheblichen Beteiligungen an Digital2 Sports Pte Ltd und Instant Bollywood steht. Das Unternehmen hat außerdem den ersten indischen Marktplatz für kreative Produkte MerchBay und eine eigene Podcast-Marke PodOne eingeführt.Pressekontakt:Shalini Dobhal (Leiterin)/ E-Mail: shalini@zengatv.com,+91-9650870524Original-Content von: One Digital Entertainment, übermittelt durch news aktuell