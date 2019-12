Das NAKO Studienzentrum in Halle gewinnt einen prominenten lokalen Botschafter - den Halleschen FC

Heidelberg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der NAKO Gesundheitsstudie, derUniversitätsmedizin Halle (Saale) und des Halleschen FC.Ab heute ist der Hallesche Fußballclub (HFC) offizieller Botschafter für dasStudienzentrum (SZ) Halle der NAKO Gesundheitsstudie (NAKO)."Es ist großartig, dass ein bekannter Verein wie der HFC nicht nur mit derUniversitätsmedizin Halle zusammenarbeitet, sondern sich auch ganz konkret fürdie NAKO engagiert", sagt Dr. Alexander Kluttig, Leiter des halleschenStudienzentrums. Er und sein Studienteam hoffen, dass möglichst viele derTeilnehmerinnen und Teilnehmer der Basisuntersuchung noch einmal den Weg insStudienzentrum finden und sich an der Folgeuntersuchung beteiligen. An derBasisuntersuchung haben allein aus Halle und dem Saalekreis mehr als 10.000Menschen mitgemacht. "Für die Folgeuntersuchung können keine neuen Teilnehmerberücksichtigt werden, da im Mittelpunkt dieser erneuten Untersuchung dieÄnderungen des Gesundheitszustands der Teilnehmenden vier bis fünf Jahre nachder Basisuntersuchung stehen. Umso wichtiger für das Gelingen der Studie ist es,dass genau diese 10.000 Menschen wieder teilnehmen. Engagierte Vorbilder könneneinen entscheidenden Beitrag leisten, um dieses Ziel zu erreichen."Die Zuversicht kommt nicht von ungefähr: Aktuell hat Halle sehr guteRückmeldequoten auf die Einladungen zur Teilnahme an der NAKO Studievorzuweisen. "Wir freuen uns, dass so viele Hallenser und Einwohner desSaalekreises dazu beitragen, der Entstehung von Volkskrankheiten in Deutschlandauf den Grund zu gehen", sagt der Studienzentrumsleiter.Für den Sportdirektor des HFC, Ralf Heskamp, ist das Engagement des Clubs fürnachhaltige Projekte eine Herzensangelegenheit. "Der Sport hat eineVorbildfunktion, dessen sind sich unsere Spieler absolut bewusst. Die Profis desHFC sind in sozialen Netzwerken aktiv und aufgeschlossen zukunftsweisendenAktionen gegenüber. Die NAKO Gesundheitsstudie ist solch eine Maßnahme." RalfHeskamp betont zudem: "Ein guter Gesundheitszustand darf kein Privileg sein. DieNAKO kämpft gegen die Volkkrankheiten und für eine gesündere Zukunft von unsallen. Wir beteiligen uns gern, weil die Gesundheit für alle Menschen dashöchste Gut ist."Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, zu der die Medizinische Fakultätgehört, ist Gründungsmitglied des Vereins der NAKO Gesundheitsstudie. Das NAKOStudienzentrum in Halle ist am Institut für Medizinische Epidemiologie,Biometrie und Informatik angegliedert. Zwischen der Universitätsmedizin Halleund dem Halleschen Fußballclub (HFC) besteht eine jahrelange Kooperation. Das SZHalle hat mit der Folgeuntersuchung im April 2019 angefangen, bis Ende Novemberwurden bereits über 1000 Teilnehmende erneut untersucht.Für die Videobotschaft des Halleschen FC: auf Facebookhttps://www.facebook.com/NAKOGesundheitsstudie/ und unterhttps://nako.de/videobotschaften/Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus den Melderegisterngezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahren bundesweit in 18Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihren Lebensumständen befragt.Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes,Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Infektionen und Depression genauer zuerforschen, um Prävention, Früherkennung und Behandlung dieser in derBevölkerung weit verbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrischeProjekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. 205.000 Personen, davon 30.000an der zusätzlichen einstündigen MRT-Ganzkörperuntersuchung, haben an der NAKOStudie teilgenommen. Zurzeit werden die Teilnehmer*innen zur Folgeuntersuchungeingeladen. Seit Ende 2018 läuft die Folgeuntersuchung in der NAKOGesundheitsstudie und seit April 2019 im Studienzentrum Halle. Bis Ende Novemberwurde in Halle 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder untersucht.Weitere Informationen unter www.nako.de .Pressekontakt:NAKO GesundheitsstudieGlorianna Bisognin-Nechwatal+49 345 557 1345presse@nako.deUniversitätsmedizin Halle (Saale)Cornelia Fuhrmann+49 345 557 1345presse@uk-halle.deHFCLars Töffling0175 432 1747toeffling@hallescherfc.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116584/4465060OTS: NAKO GesundheitsstudieOriginal-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell