NAKO Gesundheitsstudie geht in die 2. Runde: Studienzentren starten Folgeuntersuchung

Heidelberg (ots) - Am 29. Oktober 2018 starten die StudienzentrenNeustrelitz und Leipzig die Folgeuntersuchung der NAKOGesundheitsstudie. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich ander Basisuntersuchung beteiligt haben, werden zur Nachuntersuchungwieder eingeladen. "Es handelt sich um zwei unterschiedliche Zentren,ein urbanes in Sachsen und ein eher ländliches mit einer niedrigenBevölkerungsdichte in Mecklenburg-Vorpommern", so dieVorstandsvorsitzende der NAKO, Prof. Dr. Annette Peters. "Jetzt gehtdie NAKO Gesundheitsstudie in die zweite Runde!"Das Studienzentrum Neustrelitz ist neben Waren und Demmin einesder 3 mobilen Studienzentren in der RegionNeubrandenburg/Mecklenburgische Seenplatte. Das Hauptstudienzentrumliegt in Neubrandenburg. In dieser Region werden 20.000 Menschennachuntersucht. In Leipzig werden die 10.000 Frauen und Männer imAlter von 20 - 69 Jahren wieder untersucht, die dort bereits an derersten Untersuchung teilgenommen haben."Es ist sehr wichtig, dass möglichst viele der Teilnehmenden ausder Basisuntersuchung mitmachen", merkt Prof. Dr. Henry Völzke, derPrincipal Investigator und Projektleiter in der StudienregionNeubrandenburg, an. "Mit der NAKO kann die Wissenschaft Erkenntnisseüber die Entstehung und Wechselwirkung von Volkskrankheitenermitteln", betont der Epidemiologe. "Je mehr Daten erhoben werden,desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse derNAKO-Gesundheitsstudie. Daher ist die Teilnahme jedes Einzelnenextrem wichtig für den Erfolg der Studie."Die restlichen Studienzentren werden sich nach und nachanschließen, sodass ab Mai 2019 in allen Studienzentren bundesweitdie Folgeuntersuchungen stattfinden.Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus denMelderegistern gezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahrenbundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihrenLebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wiezum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma,Infektionen und Depression genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weitverbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrische Projektwird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. Bis Ende August2018 haben mehr als 180.000 Personen (davon 25.000 an derzusätzlichen einstündigen MRT-Ganzkörperuntersuchung) an der NAKOStudie teilgenommen.Weitere Informationen unter www.nako.de.