NAGASE/Nagase Medicals und Universität Osaka starten gemeinsames Forschungsprogramm

Tokio (ots/PRNewswire) - - Fokussierung auf die Entwicklung undKommerzialisierung von Technologien, die den Herstellungsprozess vonArzneistoffträgersystemen (Drug Delivery Systems, DDS) inklusive liposomale undlipid-basierte nanopartikuläre Formulierungen reduzieren -NAGASE & CO., LTD. ("NAGASE") und die Universität Osaka ("OU", Osaka University)haben den Lehrgang DDS Products Joint Development Research Chair ins Lebengerufen, der der Forschung zur Entwicklung von Produktionsmethoden fürliposomale Formulierungen und lipidbasierte nanopartikuläre ("LNP")Formulierungen gewidmet ist. Beides sind DDS-Produkte, die Probleme wie dasStoffwechselgeschehen von Pharmawirkstoffen im Körper, bevor sie das Zielgewebeerreichen, oder Einwirkungen auf das Gewebe, die sich als nachteilig erweisen,lösen können.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202003037610-O1-v0m8k0b9Sowohl liposomale als auch LNP-Formulierungen steuern als DDS-Produkte dieFunktionsweise eines Medikaments, indem sie Wirkstoffe in Lipidpartikelverkapseln. Obwohl DDS-Produkte als vielversprechender Kandidat für dieBehandlung einiger refraktären Erkrankungen für die es bisher keine wirksamenTherapien gibt, Aufmerksamkeit erregen, gibt es Probleme, bevor sie auf denMarkt gebracht werden können. Dazu zählen ein komplizierter und langwierigerHerstellungsprozess, der zu höheren Herstellungskosten führt, undSchwierigkeiten bei der Steigerung der Produktionsausbeute (z.B. Scale-up desProduktionsprozesses).Takashi Matsuzaki, Associate Professor an der Abteilung für KardiovaskuläreMedizin der Osaka University Graduate School of Medicine, hat eine Technologiezur Herstellung liposomaler und LNP-Formulierungen unter Verwendung einerMikrofluidikvorrichtung erfunden. Die neue Technologie wird denHerstellungsprozess dieser Produkte verkürzen und mit dazu beitragen,Hindernisse beim Produktions-Scale-up zu überwinden. Die Universität Osaka istbereits mit der japanischen Regulierungsbehörde, der Pharmaceuticals and MedicalDevices Agency (PMDA) in Bezug auf die Spezifikationen und Qualität vonliposomalen Formulierungen übereingekommen, und hat mehrere Prüfpräparate mitdieser Technologie hergestellt.Die NAGASE Group führt bei Nagase Medicals Co., Ltd. ("Nagase Medicals"), einemihrer Konzernunternehmen, entsprechende Fertigungsanlagen ein. Nagase wird dieseTechnologie nicht nur für niedermolekulare Arzneimittel, sondern auch fürOligonukleotid-Arzneistoffe und Gentherapie einsetzen, die treibende Kraft derMedizin der nächsten Generation sind, und damit sein CDMO-Geschäft(Auftragsentwicklung und Auftragsproduktion) von der Formulierungsentwicklungüber die Entwicklung von Prüfpräparaten bis hin zur kommerziellen Produktionweiter stärken.Technologiemerkmale- Das Potenzial, den Herstellungsprozess, der mit einem herkömmlichenExtruder 4 - 5 Tage dauern würde, auf 1- 2 Tage zu verkürzen- Die bei der Herstellung von Prüfpräparaten verwendeten Parameterkönnen ebenfalls für die kommerzielle Produktion verwendet werden,was das Scale-up der Produktion vereinfacht- Eine Produktion mit hoher Reproduzierbarkeit in Bezug auf dieQualitätsmerkmale- Nagase Medicals stellt die Einhaltung der japanischen, US- undEU-GMP-Anforderungen sowie der PIC/S-GMP sicher- Die einfache Übertragung von anderen Herstellungsverfahren istnachgewiesen- Die Technologie wurde bereits bei der Herstellung und Lieferung vonmehreren Prüfpräparaten eingesetzt