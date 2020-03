"NACHTCAFÉ"-Premiere in "TALK am Dienstag" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Die Familie bietet Rückhalt, Liebe und Geborgenheit - dochfür viele Menschen ist Familie auch verknüpft mit Leid und Angst. Ist eineFamilie intakt, können Familienmitglieder Trauer, Ängste und Schicksalsschlägegemeinsam bewältigen. Dennoch gelingt es nicht immer, zusammenzuhalten. Aucheine schwere Krankheit eines Familienmitglieds kann zur Entfremdung führen -denn nicht jeder ist fähig, Schicksalsschläge mitzutragen. Nicht zuletzt kanndie Familie auch selbst der Ursprung von Schmerz, Erniedrigung oder Gewalt sein.Wenn Vater oder Mutter ihre Kinder psychisch oder physisch misshandeln, kann dasUrvertrauen für immer zerstört werden. Inwiefern kann man von Familieprofitieren? Was kann eine Familie bei Schicksalsschlägen leisten? Wie lebt mandamit, wenn Familie etwas Grauenvolles hervorbringt? Darüber spricht MichaelSteinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Familiendramen - wie damit leben?"in "TALK am Dienstag" am 24. März, 22:45 Uhr, im SWR Fernsehen."NACHTCAFÉ - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "NACHTCAFÉ" ist seitJahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. JedenFreitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher im SWR Fernsehen Menschenmit besonderen Lebensgeschichten - darunter auch Prominente, Expertinnen undExperten - um sich gemeinsam mit einem Thema auseinanderzusetzen. So auch amDienstag, den 24. März 2020, wenn das "NACHTCAFÉ" erstmals im Rahmen von "TALKam Dienstag" im Ersten sendet.Sendung:"NACHTCAFÉ: Familiendramen - wie damit leben?" in der Reihe "TALK am Dienstag",am 24. März 2020, 22:45 Uhr im ErstenWeitere Informationen unter: http://swr.li/daserste-nachtcafe-premiereFotos unter www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4544846OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell