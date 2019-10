NAB Show New York: Infortrend präsentiert Shared Media Storage zur gemeinschaftlichen Workflow-Optimierung.

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB/20191008001?re=/de/home) (TWSE:2495) wird bei der NAB New York (16. bis 17. Okt.) seine hochmodernengemeinsamen Medienspeicherlösungen vorstellen. Diese bieten einengarantierten Durchsatz für Videos mit einer Auflösung von 4K undhöher, vereinfachte Konfiguration, flexible Host-Konnektivität undSoftwareintegration, was das Workflow-Management und dieWorkflow-Zusammenarbeit einfacher gestaltet.Die NAB Show New York (https://www.nabshowny.com/) ist eine derführenden Medien- und Unterhaltungs-Fachmessen, die Medienexpertenund kreative Personen zusammenbringt, um über die neuesteMedientechnologie zu informieren. Dieses Jahr nimmt Infortrend an derVeranstaltung unter dem Motto "Storage that Just Works" (etwa:Speicherlösungen, die einfach funktionieren) teil, um unsereetablierte Professionalität und insbesondere unsere gemeinsamenMedienspeicherlösungen zu demonstrieren. Sie wurden schließlich zudem Zweck entworfen, die Workflow-Zusammenarbeit und dasWorkflow-Management in der modernen Medienbranche zu optimieren.Infortrends umfassende Medienspeicherlösungen erfüllen je nachGrößenordnung der Unternehmen verschiedene Anforderungen von Kunden.Das EonStor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB/20191008002?re=/de/products/gs)-System ist für kleine bis mittelständischePostproduktions-Studios konzipiert, die in der Regel über weniger alssechs Arbeitsplätze verfügen. Der neu veröffentlichte EonStor CS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB/20191008003?re=/de/products/cs)-Scale-Out-NAS ist auf die Anforderungen wachsender Studiosmit hochgradig skalierbarer Leistung und Kapazität zugeschnitten. DerEonStor CS unterstützt 100+ GB/s-Durchsätze und eine Kapazität vonbis zu über 100+ PB, um den zukünftig wachsenden Anforderungengerecht zu werden. Die Einführung von 25 GbE und 32 GbFC-Host-Konnektivität ermöglicht doppelte Brandbreite für einebessere Leistung."Einstecken, einschalten und zusammenarbeiten. So einfach ist das.Mit unserer gemeinsamen Medienspeicherlösung können moderneMedienexperten Medien in massivem Umfang über den gesamten Workflowhinweg problemlos bearbeiten, archivieren oder zusammenarbeiten", soThomas Kao, Senior Director für Produktplanung.Besuchen Sie für weitere Informationen Infortrend bei denkommenden M&E-Events in den USA.- NAB Show New York 2019 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB/20191008004?re=/de/event/2019/nabshow-ny) (Stand N618, 16.-17.Okt.)- SMPTE 2019 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB/20191008005?re=/de/event/2019/smpte-us) (Stand 503, 21.-24. Okt.)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend TechnologyWinnie TsaiE-mail: winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend, übermittelt durch news aktuell