NAB 2019: Infortrend präsentiert umfassende Rich-Media-Lösungen für anspruchsvolle Workloads von heute

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Vom 8. - 11. Aprilsprengt Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) dieGrenzen der Workflow-Effizienz und präsentiert eine 2 x 25 Gb iSCSISAN-Lösung mit hoher Bandbreite sowie EonStor GS Unified Storage (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409002?re=/de/products/GS) und GSa AFA (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409003?re=/de/products/GSa) (All-FlashArray) auf der 2019 NAB-Messe in Las Vegas, Nevada.Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409001?re=/de/Home) ist im Las Vegas Convention Center imErdgeschoss der Südhalle an Stand SL 7624 zu finden und zeigt dortseine Komplettlösungen mit ATTO-Technologie (http://bit.ly/2OOGxkT)für die anspruchvollen Medienkollaborationsumgebungen der heutigenZeit.Mit der Verbreitung der High-Definition-Produktion und derBereitstellung von Formaten wie 8K und höher, ist fürMedienspeichersysteme nicht nur eine unvergleichliche IOPs-Leistungerforderlich, sondern auch schnellere und effizientere E/A für denAustausch von Daten in Netzwerken.Eine einzige 25-GbE-Spur bietet die 2,5-fache Bandbreite und istabwärts kompatibel mit 10 GbE. Durch die Ethernet-Anschlüsse mit 25Gb/s auf den Hostplatinen stellt Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409001?re=/de/Home) seinenM&E-Kunden eine höhere Bandbreite in Ethernet-Netzwerken zurVerfügung. Mit Blick auf die Systemkonfiguration kann ein DualController GS 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409004?re=/de/products/families/GS/3000)-System bis zuacht 25-Gb/s-Ethernet-Anschlüsse mit zwei Hostplatinen pro Controllerunterstützen."Die EonStor GS Unified Storage-Familie (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409002?re=/de/products/GS)sorgt bereits für außergewöhnliche Medienspeicherleistung, aberEonStor GSa AFA (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409003?re=/de/products/GSa) geht mit der höheren IOPs undder reduzierten Latenz noch einen Schritt weiter. Mit einer25-GbE-Verbindung bieten wir unseren Kunden eine umfassendeRich-Media-Lösung, die 8K-Geräte zu Höchstleistungen verhilft",erklärt Thomas Kao, Leiter der Abteilung Produktplanung.Weitere Details zu EonStor GS-Speicherfamilie und zurGSa-Speicherfamilie erhalten Sie unter folgenden Links:- https://www.infortrend.com/global/products/GS- https://www.infortrend.com/global/products/GSaInformationen zu InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/NAB_2019_ATTO_20190409001?re=/de/Home)(TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttps://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Marken oder registrierte Marken derInfortrend Technology, Inc. Sonstige Marken sind Eigentum derentsprechenden Besitzer.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd. Benson Lee E-Mail: benson.lee@infortrend.comTel: +886 -2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell