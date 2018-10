NABU zum Weltklimarat-Bericht: Beim Kohleausstieg keine Zeit verlieren

Berlin (ots) - Die globale Erderwärmung schreitet voran. Bereitsheute ist ein Temperaturanstieg von etwa einem Grad Celsius messbar,wie der Weltklimarat (IPCC) in seinem heute veröffentlichtenSonderreport bestätigt. Die Forscher weisen aber auch darauf hin,dass das kommende Ausmaß der Schäden durch den Klimawandel sehr starkdavon abhängt, wie schnell wir handeln: "Die Begrenzung derErderhitzung auf 1,5 Grad Celsius ist immer noch möglich. Das heißt,dass wir alle möglichen Maßnahmen zum Klimaschutz nicht mehr in dieZukunft verschieben können, sondern zügig ergreifen müssen. InDeutschland muss deshalb schnellstmöglich mit dem Kohleausstiegbegonnen werden", sagt NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Deutliche Kritik übt der NABU an der Haltung der LandesregierungNordrhein-Westfalens in Bezug auf die geplante Rodung des HambacherWaldes, der für den RWE-Braunkohleabbau weichen soll. "Die Ergebnissedes Weltklimarats führen es vor Augen: Es ist geradezu absurd, dasswir es überhaupt in Erwägung ziehen, einen Wald für dieBraunkohleförderung zu opfern - und traurig, dass erst einGerichtsentscheid die anstehende Rodung vorerst verhindert hat.Ernstgemeinter Klimaschutz muss den weiteren Ausstoß schädlicherTreibhausgase einschränken. Darum müssen wir neben dem Ausstieg ausder Kohle vor allem Ökosysteme, die Kohlenstoffe binden, also Wälderund Moore, sichern", so Tschimpke weiter.Ein Scheitern bei den Klimaschutzzielen gefährde unsereLebensgrundlagen, umso unverständlicher sei es, dass auch hierzulandedie Politik nicht entschlossen handele. "Der jetzt vorlegteIPCC-Report ist nur ein neuer Beweis für die verlogene Klimapolitikder Bundesrepublik. Den Lippenbekenntnissen zum Klimaschutz folgenunentwegt Taten, die diesen torpedieren. Ehrgeizige EU-Klimazielewurden auf Druck Deutschlands kassiert, die deutschen Klimaziele bis2020 im Koalitionsvertrag de facto aufgegeben", sagtNABU-Klimaexperte Sebastian Scholz. Die Bundesregierung habe zwar dieKohlekommission eingerichtet, aber durch die geplante Rodung desHambacher Waldes einen Konsens zum Kohleausstieg aufs Spiel gesetzt."Auch Bundeskanzlerin Merkel positioniert sich trotz derDringlichkeit im Klimaschutz nicht mehr. So droht die Klimakanzlerinzur Klimakiller-Kanzlerin zu werden", kommentiert Scholz.Mehr Infos: www.NABU.de/klimaschutzFür Rückfragen:Sebastian Scholz, NABU-Experte für Klimaschutz, Tel. +49(0)30.284984-1617, E-Mail: Sebastian.Scholz@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell