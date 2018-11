NABU zum Start der Weltklimakonferenz: Mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz

Berlin/Kattowitz (ots) - Zum Start der 24. Weltklimakonferenz inPolen ruft der NABU mit einem breiten Bündnis aus Umwelt- undzivilgesellschaftlichen Organisationen für mehr Tempo beimKohleausstieg auf. Unter dem Motto "Kohle stoppen - Klimaschutzjetzt!" finden am morgigen Samstag in Berlin und Köln zeitgleichzwei Demonstrationen am Kanzleramt in Berlin und an der Deutzer Werftin Köln statt. Der NABU appelliert an die Bundesregierung, endlicheinen ehrgeizigeren Kurs beim Klimaschutz einzuschlagen. AmKohleausstieg führe kein Weg vorbei, wenn Deutschland das PariserAbkommen erfüllen will. Jetzt gehe es darum, ihn so zu organisieren,dass die Klimaziele erreicht und Perspektiven in den Kohle-Regionenaufgezeigt werden. Während in Polen verhandelt wird, hat dieBundesregierung die Ergebnisse der Kohlekommission in den Februarverschoben."Auf dem internationalen Verhandlungsparkett präsentiert sichDeutschland gerne als treibende Kraft im Klimaschutz - im eigenenLand ist die Bundesregierung aber handlungsunfähig, wenn es umkonkrete Maßnahmen geht. Dabei hätte ein Plan für einen geordnetenund sozial gestalteten Kohleausstieg international beispielgebendsein können. Umso wichtiger ist, dass nun möglichst viele Menschenbei der Doppel-Demo der Bundesregierung zeigen, dass wir endlich mehrTempo beim Kohleausstieg brauchen", so NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Wichtigstes Ziel der Konferenz im polnischen Kattowitz vom 2. bis14. Dezember ist es, das Regelwerk für das Pariser Klimaabkommenauszuarbeiten um Klimaschutz, -anpassung und -finanzierungvergleichbar und gerecht zu machen. Außerdem müssen die Vertreter der196 Vertragsstaaten mit dem klaren Auftrag nach Hause fahren, ihreKlimaschutzambitionen deutlich zu steigern.Mehr Infos unter www.NABU.de/COP24Tägliche Einschätzungen via TwitterBlogHintergrundpapier zur COP 24Glossar der wichtigsten Begriffe zur KlimakonferenzDer NABU ruft zur Demonstration "Kohle stoppen - Klimaschutzjetzt!" am 1. Dezember in Köln und Berlin auf. Getragen von einembreiten Bündnis Umwelt- und zivilgesellschaftlicher Organisationenwerden um 12 Uhr viele Tausend Menschen in Köln von der Deutzer Werftzum Dom und in Berlin vom Kanzleramt zur Friedrichstraße ziehen.www.klima-kohle-demo.deFür tagesaktuelle Einschätzungen und Hintergrundinformationen ausKattowitz stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung:Sebastian Scholz, NABU-Leiter Energie- und Klimapolitik (ab 2.Dezember)Olaf Tschimpke, NABU-Präsident (ab 11. Dezember)Pressekontakt:Sebastian Scholz, NABU-Klimaschutzexperte, +49 (0) 172-4179727,E-Mail: Sebastian.Scholz@NABU.de , Twitter:www.twitter.com/NABU_KlimaKathrin Klinkusch, NABU-Pressesprecherin, Tel. +49 (0)30.284984-1510,E-Mail: Kathrin.Klinkusch@NABU.de , Mobil +49 (0) 173-9306515Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell