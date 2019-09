NABU weist streng geschützte Riffe im Fehmarnbelt nach / Biotopkartierung vorgestellt / Miller: Fehmarnbelttunnel hat jetzt ein Problem mehr (VIDEO)

Hamburg (ots) -Riffe statt Sandboden: Der NABU hat heute eigeneBiotopkartierungen entlang der Trasse des geplantenFehmarnbelttunnels in den schleswig-holsteinischen Küstengewässernvorgestellt. Diese waren zwingend nötig, weil sich in den Unterlagenund Gutachten des dänischen Vorhabenträgers Femern A/SUngereimtheiten fanden, die der NABU überprüfen lassen wollte.Die Ergebnisse der Tauchgänge sind so überraschend wie eindeutig.Obwohl der Meeresgrund laut Umweltverträglichkeitsstudie nur ausSchlick und Sand bestehen soll, zeigen die neuen Untersuchungen gutausgeprägte und artenreiche Riffe. "Das sind streng geschützteLebensräume, die im Verfahren nicht berücksichtigt wurden", sagtNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Was das für dieTunnelgenehmigung bedeutet, wird im Verfahren vor demBundesverwaltungsgericht zu klären sein. Fakt ist: Der Tunnel hatjetzt ein weiteres großes Problem."Neben dem fehlenden Bedarf und überholten Verkehrsprognosenkritisiert der NABU seit Jahren die zu erwartenden Umweltschädendurch den geplanten Absenktunnel. Dazu zählen Gefahren fürDeutschlands einzigen heimischen Wal, den Schweinswal, für den hierein Schutzgebiet ausgewiesen wurde, und auch Zerstörungen amMeeresboden durch den 60 Meter breiten, 20 Meter tiefen und 18Kilometer langen Graben. "Wir haben es hier mit einem einzigartigenLebensraum zu tun: Große Findlinge und ausgedehnte Geröllfelder sinddicht mit bunten Schwämmen, buschartig verzweigten Moostierchen undTang bewachsen. Es gibt hier eine Dichte an Plattfischen, die in derOstsee ihres Gleichen sucht. Der ökologische Schaden im Fall einesTunnelbaus muss neu bewertet werden", so Dr. Kim Detloff, NABU-LeiterMeeresschutz.Riffe sind durch das Bundesnaturschutzgesetz und die europäischeFFH-Richtlinie streng geschützt. Deutschland und auch das LandSchleswig-Holstein haben bisher zu wenig für den Erhalt dieser Oasender Meere getan. Auch deshalb hat die EU-Kommission einVertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik eröffnet. Dieneuen Biotopkartierungen, die das renommierte KielerForschungstaucher-Unternehmen Submaris durchgeführt hat, sindGegenstand der Klagebegründung des NABU gegen denPlanfeststellungsbeschluss und liegen aktuell beimBundesverwaltungsgericht. Die Leipziger Richter sind nun gefragt, dieVollständigkeit und Rechtmäßigkeit der Genehmigung zu überprüfen.Die "verschwundenen Riffe" haben einen seltsamen Beigeschmack, daVorhabenträger alle maßgeblichen Umwelt-Gutachten selbst in Auftraggeben und entsprechend Einfluss auf Ergebnisberichte nehmen können.Deshalb setzt sich der NABU seit Jahren für eine Entkopplung ein. Einweiteres Problem sind politisch protegierte Vorhaben. "Um bewussteoder unbewusste Täuschungen zu vermeiden, muss politischeEinflussnahme auf Genehmigungsbehörden ausgeschlossen werden", soMalte Siegert, Infrastrukturexperte des NABU.Mehr Infos: www.NABU.de/FehmarnbeltKostenfreie Pressebilder: www.NABU.de/pressebilder_FFBQ-RiffeLink zu Bewegtbild: https://seafile.nabu.de/f/dc199a63fd/Pressekontakt:Dr. Kim Detloff, NABU-Leiter Meeresschutz, Mobil +49 (0)152.09202205,E-Mail: Kim.Detloff@NABU.deMalte Siegert, NABU-Fehmarnbelt-Experte, Mobil +49 (0)173.937 32 41,E-Mail: siegert@nabu-hamburg.deAnne Böhnke-Henrichs, NABU-Meeresschutz-Expertin, +49 (0)173.535 7500, E-Mail: Anne.Boehnke@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell