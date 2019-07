NABU zu von der Leyens Agenda: Wichtigkeit des Klimaschutzes erkannt, Stopp des Artensterbens fehlt komplett

Straßburg/Berlin (ots) - Der NABU bewertet Ursula von der Leyensheutige Agendavorstellung als mögliche EU-Kommissionspräsidentin alsambitioniert beim Klimaschutz, aber enttäuschend im Naturschutz. Sosei es begrüßenswert, dass sich von der Leyen klar zurKlima-Neutralität bis 2050 und ehrgeizigeren Klimazielen bis 2030bekannt hat. Alarmierend sei jedoch, dass sie den Stopp desMassenartensterbens mit keinem Wort als Ziel ihrer Präsidentschaftnannte.NABU-Präsident Olaf Tschimpke:"Ursula von der Leyen muss an der Spitze der EU die beidendrängendsten Probleme unserer Zeit lösen: das Massenartensterben unddie Erderhitzung. Beide Krisen müssen ganz oben auf ihrer Agendastehen, um die Lebensgrundlagen von über 500 Millionen Menschen zuerhalten. Beim Klimaschutz hat sie diese Notwendigkeit erkannt undzeigte sich engagiert: Europa soll vor 2050 klimaneutral werden. Zwarblieb sie noch Antworten schuldig, wie sie das Ziel konkret erreichenmöchte, auch gegen den Widerstand der Mitgliedstaaten. Aber hier wirdsie hoffentlich konkreter, wenn sie sich eingearbeitet hat.Alarmierend ist, dass sie den Stopp des Massenartensterbens mitkeinem Wort erwähnte. Die EU muss den Schutz unserer Natur endlichausreichend finanzieren, damit wir gesunde Böden, Gewässer und dieLeistungen der Bestäuber erhalten. Dazu sind mindestens 15 MilliardenEuro jährlich notwendig. Ebenso brauchen wir einen grundlegendenNeustart in der umweltschädlichen Agrarpolitik. Beide Ziele stehenoffenkundig nicht auf Ursula von der Leyens Agenda. Damit sendet sieein fatales Signal an alle Wähler, die von der EU mehr Umweltschutzund entsprechende Durchsetzungsstärke erwarten.Sollte Ursula von der Leyen heute Abend zur Kommissionspräsidentingewählt werden, muss sie beim Klimaschutz noch konkreter werden undauch den Stopp des Artensterbens ganz oben auf ihre Agenda setzen.Alles andere ist kaum an die Wähler vermittelbar."Forderungen der Umweltverbände NABU, BUND und WWF an die kommendeEU-Kommission: www.NABU.de/news/2019/06/26556.htmlPressekontakt:Raphael Weyland, NABU-Büroleiter Brüssel, Tel. 0032-2-2800-830,E-Mail: Raphael.Weyland@NABU.deIris Barthel, NABU-Pressestelle, Tel. 030-284984-1952, E-Mail:presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell