NABU verwundert über Backhaus-Kritik zur Veröffentlichung von Wolfszahlen

Berlin (ots) - Mit großer Verwunderung hat der NABU auf die Kritikvon Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus an der fürheute geplanten Veröffentlichung der Wolfsbestandszahlen reagiert.Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Dokumentations- undBeratungsstelle des Bundes zum Wolf (DBBW) wollten heute die Datenzur Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland präsentieren."Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Agrarminister versucht,von Experten erhobene Zahlen zu einem wichtigen Thema zurückzuhalten.Das kommt einem Maulkorb gleich. Es muss doch gerade im Sinn der vonihm vertretenen Interessengruppen, von Bauern, Jägern undNaturschützern sein, transparente Zahlen zu haben und dementsprechendKonzepte zu entwickeln", sagte NABU-Bundesgeschäftsführer LeifMiller. Darüber hinaus seien die Zahlen aus dem Wolfsmonitoringohnehin bekannt, auch den Umweltministern.Die erhobenen Daten zeigen eine konstante Entwicklung derWolfspopulation in Deutschland. Derzeit gehen die Experten von 60Wolfsrudeln und 13 Paaren aus. Die Zunahme um 13 Rudel im Vergleichzum Vorjahreszeitraum liegt leicht unter dem langjährigen Mittel von33 Prozent Wachstum pro Jahr (seit 2009). "Wachstumsraten von rund 30Prozent sind in der Wildbiologie für Tierarten, die geeigneteLebensräume neu besiedeln, völlig normal und freie Territorien undLebensräume gibt es genügend in Deutschland", so Miller. NatürlicheFaktoren, wie die territoriale Lebensweise sowie Beuteverfügbarkeitund Krankheiten, begrenzten das Wachstum bereits heute und sorgtenlangfristig für eine stabile Populationsdynamik. Auch sterben immerwieder Wölfe durch den Straßenverkehr, aktuell die häufigsteTodesursache für Wölfe in Deutschland. Dazu kommen noch illegaleTötungen. Seit 2000 sind deutschlandweit bereits 26 Wölfe illegalgetötet wurden, die Dunkelziffer ist ungewiss.Der NABU begrüßt das vom BfN geplante Handlungskonzept"Empfehlungen für den Umgang mit auffälligen Wölfen", das in Auszügenbekannt ist. Auch die Kritik des Deutschen Jagdverbandes daran istfür den NABU nicht nachvollziehbar. Es komme genau zur rechten Zeitund ist ein wichtiger Baustein, um das Zusammenleben von Mensch undWolf möglichst konfliktarm zu gestalten. Das Handlungskonzept zeigtexemplarisch, was als auffälliges Verhalten beim Wolf zu betrachtenist und was nicht und welche Handlungskaskaden zu befolgen sind. Wiedas BfN richtig betont, müssen die Ursachen für auffälliges Verhaltenimmer in Einzelfallbetrachtung durch die vorhandenen Expertinnen undExperten untersucht werden."Politiker wie Herr Backhaus sind gut darin beraten, dieseUnterstützung nicht zu ignorieren und die vorhandene Kompetenz beimWolf zu nutzen, um Verfahrensfehler zu vermeiden und somit Gerichtevon unnötigen Klagen zu entlasten", so Miller weiter. Der NABUappelliert an die Umweltministerkonferenz, die vom 15. bis 17.November in Potsdam tagt, die DBBW, die auf Forderung der Ländereingerichtet wurde, endlich als beratendes Expertengremiumanzuerkennen und auf dessen Erfahrungen im Umgang mit dem Wolfzurückzugreifen. "Hier ermöglicht der Bund mit der DBBW eine großeHilfestellung, die die Länder in ihrem eigenen Interesse in Anspruchnehmen sollten", so Miller. Darüber hinaus müsse dieländerübergreifende Zusammenarbeit gestärkt werden, insbesondere auchbeim Herdenschutz. Der NABU fordert bereits seit langem dieEinrichtung eines Herdenschutzzentrums als wesentliche Ergänzung derDBBW.Deshalb setzt sich der NABU zusammen mit Weidetierhaltern undanderen Natur- und Tierschützern für eine bessere Unterstützung vonPräventionsmaßnahmen ein (siehe Eckpunktepapier Weidetierhaltung undWolf vom 31.08.2017). "Auch im Jahr 17 der Wolfsrückkehr fehlt es inDeutschland an einem nationalen Herdenschutzzentrum. Es kann nichtsein, dass der Wolf erst in allen Flächenbundesländern anwesend seinmuss, damit sich das Landwirtschaftsministerium der Sorgen derNutztierhalter, insbesondere in der extensiven Weidehaltung annimmtund klare Regelungen, Unterstützung und die Ausbildung in SachenHerdenschutz forciert", so Miller.Mehr Infos:Eckpunktepapier Weidetierhaltung und Wolfhttp://ots.de/pQH9mwww.NABU.de/wolfPressefotos zum Wolf, Herdenschutzhundenwww.NABU.de/pressebilder_wolf