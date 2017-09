Köln (ots) - Info-Stände in über 2.000 REWE-Märkten im gesamtenBundesgebiet / Wo gehört die Bananenschale hin?Am Montag, den 4. September, starten NABU und REWE gemeinsam die"Aktion Biotonne Deutschland". Ziel der Aktion ist es, die Menschenfür den Wertstoff Kompost zu sensibilisieren. Wie könnenKüchenabfälle besser verwertet werden und wie hilft richtigeMülltrennung der Umwelt? Diese Botschaften wollen NABU und REWE beider Aktion Biotonne Deutschland vermitteln. Die Initiative von NABUund REWE hat zum Ziel, die Menge und Qualität von verwertbarenBioabfällen in Deutschland zu steigern.Die bundesweite Kampagne wird unterstützt vonBundesumweltministerium, Entsorgerverbänden sowie Städten, Gemeindenund Landkreisen in ganz Deutschland. Den Startschuss der Aktion gabenNABU-Präsident Olaf Tschimpke und Dr. Daniela Büchel, bei REWE alsBereichsvorstand unter anderem auch für Nachhaltigkeitverantwortlich, am 1. September in Köln.NABU-Präsident Olaf Tschimpke: "Noch immer landen Bananenschalen,Kaffeefilter und weitere Küchen- und Gartenabfälle im Restmüll undwerden danach verbrannt. In vielen deutschen Landkreisen machen dieseAbfälle rund die Hälfte der schwarzen Tonne aus. Das ist zu viel!Klimafreundliches Biogas und umweltfreundliche Komposte erhalten wirnur, wenn Bioabfälle in der Biotonne landen. Richtiges Trennenbedeutet, dass Plastiktüten oder Glas nicht länger in der Biotonne,sondern in der Gelben Tonne und im Altglascontainer landen. BesseresTrennverhalten hängt dabei nicht nur von einer gutenVerbraucheraufklärung ab, sondern auch von Landkreisen, dieverbraucherfreundliche Abholsysteme mit der Biotonne ohne Ausnahmeaufbauen und ausweiten.""REWE engagiert sich bereits seit 2015 als Gründungsmitglied inHessen für die Aktion Biotonne, die dort sehr erfolgreich mit denPartnern umgesetzt wurde", erläutert Dr. Daniela Büchel dasEngagement seitens REWE. Damals konnten bei 130 teilnehmendenREWE-Märkten allein schon 10 Millionen Kundenkontakte erzielt werden.Bei der Aktion Biotonne Deutschland gibt es nun in mehr als 2.000REWE-Märkten Informationsstände. "Die am Montag startende Kampagneist für uns der nächste logische und konsequente Schritt, unserenBeitrag dafür zu leisten, das Bewusstsein der Verbraucher für denhohen ökologischen Wert von Biomüll deutschlandweit zu schaffen undzu stärken. Denn Lebensmitteleinzelhändler bieten diejenigen Artikelan, deren unverarbeitete Reste als Küchenabfälle größtenteils überdie Biotonnen entsorgt werden sollen. Wenn es uns gemeinsam gelingt,die Qualität des Biomülls zu verbessern und mehr Küchenabfälle überdie Biotonne zu sammeln, kann damit ein positiver Effekt für mehrUmwelt- und Klimaschutz erzielt werden."Bis zum 04. November 2017 können sich Verbraucherinnen undVerbraucher in über 2.000 REWE-Supermärkten rund um das ThemaBioabfall informieren. Flyer und Aufsteller im Marktveranschaulichen, was in die braune Tonne gehört und was nicht undsie erläutern, warum Bioabfälle in der richtigen Tonne Umwelt undKlima schützen. Gleichzeitig organisieren beteiligte Kommunenzahlreiche Informationsveranstaltungen und klären die Bürgerinnen undBürger mit weiteren Info-Materialien über die Getrenntsammlung vonKüchen- und Gartenabfällen vor Ort auf.Weitere Informationen zur "Aktion Biotonne Deutschland" und zurrichtigen Biomüll-Trennung gibt es unter www.aktion-biotonne.de,www.NABU.de/biomuell und https://nachhaltig.rewe.de/projekte/biotoni.Über NABU:Der NABU engagiert sich seit 118 Jahren für Mensch und Natur. Mitmehr als 620.000 Mitgliedern und Förderern ist er dermitgliederstärkste Umweltverband in Deutschland. Neben Vogel- undArtenschutz engagiert sich der NABU für den globalen Klimaschutz,setzt sich für eine nachhaltige europäische Agrarpolitik ein, kümmertsich um saubere Meere und vieles mehr. Die besondere Stärke des NABUliegt in der fachlichen Kompetenz und der praktischenNaturschutzarbeit seiner aktiven Mitglieder, die in über 2.000Ortsgruppen organisiert sind. Zum Schutz unserer natürlichenRessourcen tritt der NABU für die praktische Umsetzung einerKreislaufwirtschaft ein, die sich durch die Vermeidung undWiederverwertung von Abfällen auszeichnet.Über REWE:Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE MarktGmbH zu den führenden Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.REWE nimmt seit Jahren durch zahlreiche Maßnahmen im BereichNachhaltigkeit eine führende Rolle in der Branche ein. Als erstegroße Lebensmitteleinzelhandelskette hat REWE 2016 bundesweit diePlastiktragetasche ausgelistet und zu einem gesellschaftlichenUmdenken beigetragen. Diese Vorbildfunktion von REWE imLebensmitteleinzelhandel erhoffen wir uns auch bei dem aktuellenabfallwirtschaftlichen Thema.Für Rückfragen und Fotos zum Thema:NABU, Sascha Roth, sascha.roth@nabu.de, Tel. 030 - 284 984 1660REWE Markt GmbH, Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de,Tel. 0221 - 149 1644Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell