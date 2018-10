NABU und Biosphere Expeditions vergeben kostenlosen Expeditionsplatz in Kirgistan / Mitmachen und dem Ruf der Schneeleoparden im Tian-Shan-Gebirge folgen

Berlin (ots) - Die Naturschutzorganisationen NABU und BiosphereExpeditions ermöglichen es Laien seit 2014, aktiv am Schutz desSchneeleoparden im nördlichen Tian-Shan-Gebirge mitzuwirken. Für dieExpedition im kommenden Jahr gibt es jetzt auf www.nabu.de/expeditioneinen Platz im Wert von 3.000 Euro zu gewinnen. Die Expeditionenhelfen dabei, wirksame Schutzmaßnahmen für die bedrohten Großkatzenund andere Wildtiere umzusetzen.Bei der zweiwöchigen Expedition lernen die Teilnehmer dieeinzigartige Tier- und Pflanzenwelt des Tian-Shan aktiv und hautnahkennen. Gemeinsam mit den NABU-Wildhütern der "Gruppa Bars" (GruppeSchneeleopard) bauen sie in der Bergregion Fotofallen auf oder prüfenbereits aktive. Sie suchen und identifizieren Spuren vonSchneeleoparden und führen Wildzählungen an Wildschafen, Steinböcken,Murmeltieren und Vögeln durch. Um die Akzeptanz des Schneeleopardenin der lokalen Bevölkerung zu verbessern, gehört auch der Austauschmit den örtlichen Hirten und Dorfbewohnern zu den Aufgaben derTeilnehmer. Dabei geht es zu Fuß oder im Geländewagen in Höhen bis zu3.600 Meter hinauf. "Die Teilnehmer erwartet keine Luxusreise, dafürhaben sie die Chance, sich bei einer echten Natuschutzexpeditionaktiv für den Schneeleopardenschutz einzusetzen", erklärteNABU-Vizepräsident Thomas Tennhardt. Körperliche Fitness ist eineTeilnahmevoraussetzung. Außerdem sollten die Teilnehmer Englischsprechen können. "Weitere Vorkenntnisse oder spezielle Fähigkeitensind nicht erforderlich - was man für die Feldarbeit wissen muss,wird vor Ort im Rahmen einer zweitägigen Ausbildung zum Beginn derExpedition vermittelt", so Dr. Matthias Hammer, Gründer und Chef vonBiosphere Expeditions.Parallel zum Start des Wettbewerbs baut der NABU auf dem Geländedes Gasometers in Oberhausen ein mongolisches Wohnzelt, eine Jurte,auf. Besucher der Ausstellung "Der Berg ruft" können während derHerbstferien vom 14. bis 27. Oktober zu den normalen Eintrittspreisendes Gasometers auch die Jurte kostenfrei besuchen. Darin gibt es eineFotoausstellung über die Arbeit des NABU zum Schutz vonSchneeleoparden in Kirgistan. Bei einer Tasse Tee desNABU-Kooperationspartners TeeGschwendner können sich die Besucherüber die Arbeit des NABU im In- und Ausland informieren, in die Weltdes Schneeleoparden eintauchen und sich für den kostenlosenExpeditionsplatz nach Kirgistan bewerben. Weitere Informationen zumWettbewerb und zur Teilnahme unter www.nabu.de/expedition.Einsendeschluss ist der 1. März 2019.Hintergrund:Schneeleoparden gehören zu den am stärksten bedrohten Großkatzender Welt. In Kirgistan gibt es nur noch etwa 300 der seltenen Tiere.Der NABU engagiert sich bereits seit 19 Jahren in derTian-Shan-Region für deren Schutz. Seit 2014 bietet BiosphereExpeditions zusammen mit dem NABU die Forscherreisen für Jedermann indie Bergregion an. Das lokale Wissen der NABU-Filiale in Kirgistanund die Erfahrung von über 17 Jahren im nachhaltigenWissenschaftstourismus von Biosphere Expeditions bilden die Grundlagefür die Expeditionen.Mehr zum Schneeleopardenschutz des NABU: www.schneeleopard.deKostenlose Pressefotos: www.nabu.de/presse/pressebilderMehr zur Austellung "Der Berg ruft" in Oberhausen:www.gasometer.de/de/ausstellungen/der-berg-ruftPressekontakt:Britta Hennigs,NABU-Referentin für internationale Pressearbeit,Tel. +49 (0)30.284 984-1722,E-Mail: britta.hennigs@NABU.deMalika Fettak,Operations Manager,Biosphere Expeditions Deutschland,Tel. +49-931-40480500,E-Mail: deutschland@biosphere-expeditions.orgOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell