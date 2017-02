NABU und Alnatura verleihen Förderpreis an 18 neue Bio-Bauern

Berlin/Bickenbach/Nürnberg (ots) - Der NABU hat auf derLebensmittel-Messe Biofach 13 Landwirte mit dem Förderpreisausgezeichnet. Fünf weitere Betriebe erhalten den Preis im Juni aufdem Umweltfestival Berlin. Damit stellen in diesem Jahr 18landwirtschaftliche Betriebe mit einer Fläche von ca. 2.000 Hektarihren Betrieb auf ökologische Landwirtschaft um.Mit dem Projekt "Gemeinsam Boden gut machen" konnte der NABUbereits eine Fläche von über 7.600 Fußballfeldern (5.476 Hektar) aufBio-Landbau umstellen. Das NABU-Projekt und der Förderpreis werdenfinanziell ermöglicht durch die "Alnatura Bio-Bauern-Initiative"(ABBI) des Bio-Händlers Alnatura und das finanzielle Engagementweiterer Unternehmen.Ziel des NABU-Projektes "Gemeinsam Boden gut machen" ist es,Landwirte bei der Umstellung auf Bio-Landwirtschaft zu unterstützen."Der hohe Einsatz von Pestiziden und organischen Düngemitteln bedrohtunsere intakte Natur. Wir haben in 2016 allein in Nordrhein-Westfaleneinen Rückgang der Insekten um 80 Prozent von 1990 zu 2015verzeichnen können. Zeitgleich hinken wir den EU-Vorgaben zum Schutzunserer Gewässer hinterher. Die biologische Bewirtschaftung sehen wirdaher als Chance zum Schutz der Natur in Deutschland", sagteNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.Alnatura unterstützt, neben weiteren Partnern wie Lebensbaum,Minderleinsmühle, Reformkontor und die Stiftung Elbtalaue, diesesEngagement finanziell. Alnatura-Geschäftsführer Götz Rehn erklärt:"Die Wahl zur beliebtesten Lebensmittelmarke Deutschlands verstehenwir auch als Auftrag der Kundinnen und Kunden, noch mehr biologischerzeugte Lebensmittel aus Deutschland bereitzustellen. Das können wirnur erreichen, wenn sich auch die landwirtschaftliche Praxis ändert."Anlässlich der gestarteten EU-Befragung zur Agrarpolitik fordernNABU und Alnatura ein drastisches Umsteuern in den aktuellenPauschalsubventionen.Von insgesamt 85 Bewerbungen unterschied¬lichsterlandwirtschaftlicher Sparten hat der NABU 18 Betriebe ausgewählt.Zwei unabhängige Gremien beurteilten die Betriebe nach ihrem Beitragfür die umweltverträgliche Produktion regionaler Bio-Lebensmittel inDeutschland.Die ausgezeichneten Betriebe aus sechs Bundes¬ländern haben sichinnerhalb des letzten halben Jahres einem in Deutschland anerkanntenÖkoanbauverband angeschlossen und für den Förderpreis beworben. Dienächste Bewerbungsrunde wird vom 1. März bis 30. Juni 2017 laufen.Weitere Informationen und Bewerbungsbedingungen: www.NABU.de/abbiKostenfreie Pressefotos: www.NABU.de/presse/fotos/#konsumPressekontakt:NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deFür Rückfragen:Kathrin Klinkusch, NABU-Pressesprecherin,Tel. +49 (0)30.28 49 84-1510,E-Mail: presse@NABU.deStefanie Neumann, Alnatura-Pressesprecherin,Tel. +49 (0)62 57.93 22-687,E-Mail: stefanie.neumann@alnatura.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell