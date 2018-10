Berlin (ots) - Der NABU und die NABU InternationalNaturschutzstiftung erklären heute ihren Ausstieg aus demZertifizierungsprozess des Marine Stewardship Council (MSC) zumneuseeländischen Hoki. "Der Hoki-Fang in Neuseeland ist nachweislichnicht nachhaltig und verdient das MSC-Siegel nicht. Dass der Fischdennoch rezertifiziert wurde, spricht für die Unglaubwürdigkeit desSiegels und offenbart erneut die vielfach kritisierten Schwächen desBewertungssystems insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit, beimSchutz bedrohter Arten und bei der Prozesstransparenz", so ThomasTennhardt, NABU-Vizepräsident und Vorsitzender der NABU InternationalNaturschutzstiftung.Der Hoki, auch Blauer Seehecht genannt, ist ein inneuseeländischen Gewässern gefischter Tiefseefisch, der in großenMengen auch nach Deutschland verkauft wird. Seine Zertifizierungignoriere wissenschaftliche Studien und interne Regierungsberichte,die belegen, dass der Fang der Fischart in Neuseeland seit vielenJahren illegalen Praktiken wie Rückwürfen, Fang in Brutgebieten undfalschen Angaben von Fangmengen unterliegt, so NABU International."Insbesondere der Schutz sensibler Lebensräume und der Beifanggeschützter Arten sprechen gegen eine erneute MSC-Zertifizierung desHoki. Diese Missstände haben wir gegenüber der Zertifizierungsagenturim Rahmen des MSC-Prozesses umfangreich deutlich gemacht", sagteBarbara Maas, Leiterin für Internationalen Artenschutz der NABUInternational Naturschutzstiftung. Jährlich verendeten rund 222Seebären als Beifang in Fischernetzen. Der Beifang weiterer auchgefährdeter Arten wie Albatross, Riesenhai und Delfin, einschließlichdes akut vom Aussterben bedrohten Hector- und Maui-Delfins, seiennicht oder nicht zuverlässig erfasst. Auch die stark rückläufigeBestandsentwicklung der Zielfischart selbst sei mit einerZertifizierung unvereinbar. "Unter diesen Umständen ist einefachliche Beteiligung des NABU an der MSC-Zertifizierung unmöglich",so Maas.Hinzu käme, dass fast alle Daten, die in dieHoki-Bestandsbewertung einfließen, von der Fischereiindustrie stammenanstatt von unabhängigen wissenschaftlichen Institutionen und daherunzuverlässig seien. "Der NABU und NABU International fordern,Fischereiüberwachung und Fischereiforschung in unabhängige undglaubwürdige Hände zu geben, damit das MSC-Siegel ist, was esverspricht: Ein Beleg für nachhaltig gefangenen Fisch. DassZertifizierungsagenturen nicht von der Fischerei selbst beauftragtund bezahlt werden, sondern ihr gegenüber unparteiisch und unabhängigagieren können, ist eine Grundvoraussetzung für ein glaubwürdigesSiegel", sagte Maas.Die Entscheidung des NABU und der NABU InternationalNaturschutzstiftung, sich aus dem MSC-Zertifizierungsprozesszurückzuziehen, reiht sich ein in eine wachsende Welle öffentlicherKritik des Fischsiegels. Zum Jahresbeginn hatte ein internationalerZusammenschluss von 66 Wissenschaftlern, Institutionen und Verbändenden MSC hinsichtlich seiner Zertifizierungspraxis öffentlich scharfkritisiert. 82 Verbände aus aller Welt, einschließlich der NABUInternational Naturschutzstiftung, haben sich in der Koalition "MakeStewardship Count" mit dem Ziel zusammengeschlossen, vom MSC dringendnotwendige Reformen einzufordern.Weitere Informationen:- Mit einem Wert von mehr als 130 Milliarden Euro im vergangenenJahr ist der Hoki Neuseelands wichtigster Exportfisch.- Nach China, Australien, Polen und Frankreich ist Deutschland mit3.300 Tonnen importiertem Hoki im Wert von knapp 10 MillionenEuro im Jahr 2017 das fünftgrößte Importland für Hoki ausNeuseeland.- In Deutschland genießt der MSC-Siegel mit etwa 5.000Fischprodukten, von Filets bis hin zum Katzenfutter, einen rundsechzigprozentigen Marktanteil.- Weltweit ist die Restaurantkette McDonald´s der bedeutendsteGroßabnehmer für Hoki aus NeuseelandMehr zu dem Thema online:www.NABU.de/msc-reformbeduerftigMehr Infos & Pressefotoswww.NABU.de/presseFür Rückfragen:Dr. Barbara Maas, Leiterin internationaler Artenschutz der NABUInternational Naturschutzstiftung, E-Mail: barbara.maas@nabu.de, Tel.+44 (0)79 70 98 19 56NABU-Pressestelle:Kathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell