"NABU macht Meer" - Segeltour in Warnemünde gestartet / Zehn Tage mit Naturschützern und Wissenschaftlern auf Nord- und Ostsee

Berlin/Warnemünde (ots) - Um auf die bedrohte Vielfalt in denheimischen Meeren aufmerksam zu machen, hat der NABU heute inWarnemünde eine zehntägige Segeltour gestartet. Unter dem Motto "NABUmacht Meer" segeln Meeresschutzexperten mit dem Zweimaster "Ryvar"von Warnemünde bis Hamburg. "Vor unserer Haustür liegen zweiaußergewöhnliche, faszinierende Meere. Doch beide sind nicht gesundund wir beobachten einen zunehmenden Konflikt zwischen denNaturschutzverpflichtungen und Wirtschaftsinteressen. Es liegt inunser aller Verantwortung, hier Lösungen zu finden. Dazu wollen wirals NABU ein Zeichen setzen", sagte NABU-Bundesgeschäftsführer LeifMiller.Entlang der Route gibt es verschiedene Presseaktionen,Projektbesuche, Diskussionsveranstaltungen und sogar Kino auf demGroßsegel. Mit an Bord sind Wissenschaftler, die Untersuchungen zuden Themenbereichen Mikroplastik, Unterwasserschall undSchiffsemissionen durchführen.Nord- und Ostsee beherbergen eine vielen Menschen völligunbekannte Artenvielfalt. Hier leben Schweinswale und Robben,Seepferdchen und Rochen, hier gibt es ausgedehnte Riffe und Wälderaus Seegras. Doch diese Vielfalt ist bedroht. Nach aktueller RoterListe gelten ein Drittel der Arten und Lebensräume als gefährdet."Unsere Meere brauchen endlich ausreichend Schutz. Anfangen müssenwir mit den bereits ausgewiesenen Schutzgebieten. Der NABU fordert,dass mindestens 50 Prozent der Meeresschutzgebiete der Naturvorbehalten sind und schädliche Aktivitäten wie Grundschleppnetzeoder Rohstoffabbau darin verboten werden", sagte Kim Detloff,NABU-Meeresschutzexperte.Auch in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns steigt dieZahl an Konflikten, so beim Bau von Offshore-Windparks oder dergeplanten zweiten Trasse der Gaspipeline Nord Stream 2. "Das Projektist für uns eine naturschutzfachliche wie energiepolitischeSackgasse. Die 1200 Kilometer lange Trasse durch die halbe Ostseeschneidet fünf deutsche Vogelschutz- und FFH-Gebiete. DieLandesregierung Mecklenburg-Vorpommerns will ökologische Kleinodeopfern und verkennt dabei die energiepolitische Bedarfslage", sagteStefan Schwill, NABU-Landesvorsitzender in Mecklenburg Vorpommern.Für das Projekt Nord Stream 2 soll der Meeresboden aufgebaggertwerden, was große Mengen von Schad- und Nährstoffen freisetzen undSeegraswiesen und Muschelbänke mit Sedimenten überdecken würde. Derentstehende Lärm wird bedrohte Schweinswale und seltene Seevögelvertreiben. Nord Stream 2 muss nach Meinung des NABU gestoppt werden.HintergrundDer NABU hat in den letzten Jahren verschiedeneMeeresschutzprojekte ins Leben gerufen, die bei der Segeltourvorgestellt werden. Beim "Fishing for Litter"-Projekt arbeitet derNABU in 15 Häfen mit 150 Fischern zusammen, um Abfälle aus Nord- undOstsee zu bergen. Mit dem Verband Deutscher Sporttaucher, demDeutschen Segler-Verband und dem Deutschen Kanu-Verband hat der NABUdas Internetportal www.gewässerretter.de gestartet. Hier könnenMüllfunde gemeldet und Reinigungsaktionen organisiert werden. Darüberhinaus engagiert sich der NABU in Forschungsprojekten zuumweltschonenden Fischereigeräten und tritt für einenumweltverträglichen Ausbau der Offshore-Windkraft ein.Eine Presse-Information mit allen Terminen und Orten zurNABU-Segeltour "NABU macht Meer" vom 15. bis 25. August finden Sieunter: www.nabumachtmeer.deKostenfreie Pressebilder unter:www.NABU.de/pressebilder_nabumachtmeerFür Rückfragen:Dr. Kim Detloff, NABU-Leiter Meeresschutz, mobil an Bord erreichbarunter +49 (0)152.09202205Kathrin Klinkusch, NABU-Pressesprecherin, E-Mail: presse@NABU.de,Telefon +49 (0)30.28 49 84-1510NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.de