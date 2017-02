NABU: Der lange Arm der Agrarlobby

Berlin (ots) - Der NABU bedauert das erzwungene Ende der vielbeachteten Informationskampagne "Neue Bauernregeln" desBundesumweltministeriums. Die Bauernregeln von BundesministerinHendricks sind auf massive Proteste, vor allem aus den Reihen desBauernverbandes, gestoßen. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Schmidthatte einen Stopp der Kampagne gefordert, die einfache und völligkorrekte Fakten über Umweltprobleme in der Landwirtschaft aufhumorvolle Weise thematisiert hat. Aber auch eigene Parteifreundesind der Ministerin in den Rücken gefallen. Dies gab wohl denAusschlag, dass sie nicht länger der aggressiven und vollkommenunsachlichen Stimmungsmache der Agrarlobby standhalten konnte."Es ist nicht die Aufgabe des NABU, eine Bundesministerin zuverteidigen. Aber angesichts des Erfolgs einer völlig faktenfreiorchestrierten Empörung der Agrarlobby gegen eine harmloseAufklärungskampagne können wir nicht schweigen. Das lässt Bösesahnen für die anstehende Debatte um die EU-Agrarpolitik", sagteNABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Immerhin gehe es um jährlich60 Milliarden Euro. Diese lasse sich die Lobby nicht gerne wegnehmen.Es könne aber nicht sein, dass sie nur laut genug schreien müsse, umihren Willen zu bekommen. "Das bestätigt uns als NABU darin, mitunseren 620.000 Mitgliedern und Förderern im Wahljahr mit allenMöglichkeiten für eine Neuausrichtung der EU-Agrarförderung zukämpfen", so Miller weiter. Viele Bauern seien bereit zu Veränderung,würden jedoch von der EU-Agrarpolitik, die der Bauernverband vehementverteidigt, gezwungen, immer mehr und immer billiger zu produzieren.Am Donnerstagabend hatte das Bundesumweltministerium die in Reimenformulierte Darstellung von Umweltproblemen in der Landwirtschaft vonseiner Webseite genommen. Die Ministerin verkündete in einerVideobotschaft, man wolle nun einen Dialogprozess starten. Aus Sichtdes NABU ist dies eine klare Kapitulation vor den Lobbyisten.Natürlich seien Dialogprozesse sinnvoll. Aber dass die Informationder Öffentlichkeit über wissenschaftlich unstrittige Probleme derLandwirtschaft unterbunden wird, sei ein Armutszeugnis für dieseBundesregierung und die SPD. Sogar Teile der Grünen auf Landesebeneseien vor der Agrarlobby eingeknickt und hätten sich gegen dieKampagne gestellt.Laut NABU zeigen diese Vorgänge um Hendricks Info-Kampagne dieübergroße Macht der Agrarindustrie in Deutschland. Verkörpert werdesie durch den Deutschen Bauernverband. Dieser hatte wohl schon seitLängerem auf eine Gelegenheit gewartet, die unliebsame Ministerin zubeschädigen oder gar zum Rücktritt zu zwingen. Nun wurde eineaggressive Kampagne gestartet, bei der Fakten als "Pseudo-Wahrheiten"dargestellt und der Ministerin fälschlicherweise eine Diffamierungaller Bauern vorgeworfen wurde.Barbara Hendricks hat sich in den vergangenen Jahren bei dererfolgreichen Verteidigung der EU-Naturschutzrichtlinien europaweiteinen Namen gemacht. Der Deutsche Bauernverband hatte dagegenvergeblich die Aufweichung der Standards gefordert. Die Ministerindrängt auch auf die Einhaltung des EU-Düngerechts zum Schutz desGrundwassers, sowie auf eine stärkere Regulierung derMassentierhaltung. "Im Gegensatz zu anderen Teilen der Wirtschaftscheint sich die Agrarindustrie immer noch nicht damit abzufinden,dass auch sie Umweltstandards einhalten muss und Subventionen nichtvererbt werden können", fasst Miller zusammen."Beim Deutschen Bauernverband kann man schon längst nicht mehr voneiner echten Vertretung bäuerlicher Interessen sprechen, geschweigedenn von einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit odergesamtgesellschaftliche Verantwortung. Der Verband verteidigt einSystem, das nur wenigen wirklich nützt und fast allen erheblichschadet: den Steuerzahlern, den künftigen Generationen und den Bauernselbst", so Miller weiter.Mehr Infos:NABU-Studie zur Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik:http://ots.de/0fxlEKostenfreie Pressefotos und Infografiken:www.NABU.de/presse/pressebilder/#LandwirtschaftMehr zur Reform der EU-Agrarpolitik : www.NABU.de/agrarreform2021Die Ergebnisse einer NABU- forsa-Befragung zur EU-Agrarföderung:http://ots.de/56RgTPressekontakt:Konstantin Kreiser, NABU-Leiter EU-Naturschutzpolitik, Tel. +49(0)172-4179730, E-Mail: Konstantin.Kreiser@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell